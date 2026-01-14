Лучшие детективные сериалы 2026 — 3 новинки от Netflix

Главный герой сериала "Убегай". Фото: кадр из видео

Еще в начале года Netflix порадовал зрителей несколькими увлекательными детективными историями. Эти сериалы набирают популярность и точно понравятся тем, кто любит запутанные дела, загадки и интригу.

Новини.LIVE публикуют подборку лучших детективных сериалов 2026 года.

Детективные сериалы 2026 года

"Его и ее"

В маленьком городке происходит загадочное убийство. Бывшая журналистка, которая отошла от карьеры из-за трагедии в жизни, решает отправиться на место преступления. Она стремится вернуться к работе, снять репортаж с места происшествия и узнать, кто же настоящий убийца. Однако местный детектив Джек Харпер считает, что мотив женщины не только в этом. Он убежден, что главная героиня имеет определенные тайны, которые не хочет раскрывать.

"Земля греха"

В тихом шведском городке убивают подростка. Тело парня находят прямо на пороге фермерского дома. За расследование дела берется следователь Дани, которая работает в паре с помощником Маликом. Полицейские стремятся найти виновного. Во время расследования становятся явными ужасные тайны семьи. Каждый из героев сериала скрывает свои секреты, которые так или иначе связаны с убийством.

"Убегай"

Успешный бизнесмен Саймон Грин обожает свою дочь. Пейдж имеет все, о чем можно только мечтать, однако из-за этого девушка становится несколько избалованной. Она постоянно ссорится с отцом и выражает ему свое недовольство. Во время одного из скандалов Пейдж убегает из дома и исчезает. Саймон начинает разыскивать дочь и узнает много тайн, которые никогда бы не должны были быть раскрыты.

