Головна Кіно Вийшов трейлер 3 сезону "Ейфорії" — коли прем'єра

Вийшов трейлер 3 сезону "Ейфорії" — коли прем'єра

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 08:52
З’явився трейлер 3 сезону серіалу "Ейфорія" — дата прем’єри та перші кадри
Вийшов перший трейлер третього сезону серіалу HBO "Ейфорія". Це продовження культової історії, в якому покажуть непросте життя героїв після закінчення школи.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Що відомо про третій сезон серіалу "Ейфорії"

Другий сезон закінчився розривом стосунків Джулс і Ру, виставою Лексі, яка намагалася достукатися до сестри, та арештом Кела Джейкобса. У третій частині події будуть розгортатися через п'ять років після. Сценаристи покажуть, яким стало життя підлітків після завершення школи.

Головна героїня Ру у третьому сезоні опиняється втягнута у проблеми з наркоторговцями. Кеті стає вебкам-моделлю, при тому що вона одружена з Нейтом. Також відомо, що Джулс стає утриманкою.

Прем'єра серіалу відбудеться 12 квітня. У третьому сезоні буде незмінний основний акторський склад: Зендея, Сідні Свіні, Гантер Шафер, Джейкоб Елорді, Ерік Дейн, Алекса Демі, Мод Апатоу, Марта Келлі, Хлоя Черрі, Колман Домінго та Домінік Файк. Окрім того, приєднаються й нові актори: Шерон Стоун, Тріша Пейтас, Наташа Ліонн, Даніель Дедвайлер й не тільки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фільми з зимовою атмосферою варто подивитися. Вони підійдуть для теплих вечорів.

Також ми розповідали про те, які нові серіали від Netflix варто переглянути. Вони сподобаються любителям детективів.

Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
