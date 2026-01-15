З’явився трейлер 3 сезону серіалу "Ейфорія" — дата прем’єри та перші кадри

Головна героїня серіалу "Ейфорія". Фото: кадр з відео

Вийшов перший трейлер третього сезону серіалу HBO "Ейфорія". Це продовження культової історії, в якому покажуть непросте життя героїв після закінчення школи.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Що відомо про третій сезон серіалу "Ейфорії"

Другий сезон закінчився розривом стосунків Джулс і Ру, виставою Лексі, яка намагалася достукатися до сестри, та арештом Кела Джейкобса. У третій частині події будуть розгортатися через п'ять років після. Сценаристи покажуть, яким стало життя підлітків після завершення школи.

Головна героїня Ру у третьому сезоні опиняється втягнута у проблеми з наркоторговцями. Кеті стає вебкам-моделлю, при тому що вона одружена з Нейтом. Також відомо, що Джулс стає утриманкою.

Прем'єра серіалу відбудеться 12 квітня. У третьому сезоні буде незмінний основний акторський склад: Зендея, Сідні Свіні, Гантер Шафер, Джейкоб Елорді, Ерік Дейн, Алекса Демі, Мод Апатоу, Марта Келлі, Хлоя Черрі, Колман Домінго та Домінік Файк. Окрім того, приєднаються й нові актори: Шерон Стоун, Тріша Пейтас, Наташа Ліонн, Даніель Дедвайлер й не тільки.

