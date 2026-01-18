Фільм "До зірок" з Бредом Піттом — чим вразив глядачів

Бред Пітт у головній ролі у фільмі "До зірок". Фото: кадр з відео

Фільм "До зірок" вийшов ще у 2019 році та став однією з найбільш популярних стрічок у жанрі фантастики. Головну роль зіграв голлівудський актор Бред Пітт.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Чим цікавий фільм "До зірок"

Події фільму відбуваються у майбутньому, де люди вже колонізували Марс і Місяць. В центрі сюжету — історія Роя Макбрайда. Попри аутизм, він успішно служить інженером в армії. Для цього чоловікові довелося багато чого подолати та докласти великих зусиль. До того ж Рой досі не змирився зі зникненням батька, яке сталося 20 років тому. Чоловік вирушив у складі космічної експедиції на планету Нептун, аби знайти позаземні форми життя. Однак його корабель безслідно зник.

Рой відчуває, що його батько може бути живим. Він прагне зробити все, аби врятувати рідну людину. Для цього чоловік вирушає на край сонячної системи. Така експедиція головного героя відкриває правду про небезпечну таємницю, яка становить загрозу для існування цілої планети.

"До зірок" полюбився глядачам через глибокий сюжет. Це не просто чергова фантастична стрічка, а фільм, який розкриває таємниці людської душі. Він про пошуки себе та вразливість. Головний герой під час своєї подорожі розкриває те, що він приховував навіть від самого себе.

Кінокритики також звертають особливу увагу на світ, який побудували творці фільму. Аби все мало правдивий вигляд, Джеймс Ґрей знімав деякі кадри на плівку. Для імітації космічної бази використовували закинуті шахти, що зробило картинку реалістичною.

Зрештою глибокий сенс та точне відтворення деталей зробило свою справу. Фільм "До зірок" став культовим та сподобався мільйонам глядачів з усього світу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли буде прем'єра третього сезону серіалу "Ейфорія". Вже з'явився перший трейлер.

Також ми розповідали про кращі українські фільми 2026. Деякі з них уже можна подивитися.