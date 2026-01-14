Найкращі романтичні стрічки усіх часів — 3 фільми, що стали класикою

Головна героїня фільму "Покинь, якщо кохаєш". Фото: кадр з відео

Фільми про кохання — найбільш вдалий вибір для романтичного вечора з другою половинкою. Такі стрічки розбурхають почуття ще більше та точно підіймуть настрій.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Найкращі романтичні фільми

"До зустрічі з тобою" (2016)

Це екранізація однойменного роману Джоджо Моєс. Головна героїня Лу Кларк шукає роботу та випадково стає доглядальницею Вілла Трейнора. Хлопець молодий та красивий, однак через травму втратив бажання жити. Він паралізований та може пересуватися лише на кріслі колісному. Лу своїм оптимізмом підкорює Вілла. Хлопець закохується, однак боїться стати тягарем для молодої та активної дівчини.

"Покинь, якщо кохаєш" (2024)

Фільм — екранізація популярного роману Коллін Гувер. Головна героїня Лілі Блум починає нове життя у Бостоні. Вона відкриває власний бізнес та випадково знайомиться з чарівним нейрохірургом Райлом Кінкейдом. Стосунки пари розвиваються стрімко. Згодом у життя дівчини повертається перше кохання. Лілі доводиться робити надважливий вибір щодо свого майбутнього.

"Наступні 365 днів" (2022)

Дівчина з Польщі Лаура виходить заміж за боса сицилійської мафії Дона Массімо Торічеллі. Через це її життя наповнюється найрізноманітнішими подіями — від кримінальних інтриг до любовних скандалів. Молода жінка почувається ніби у золотій клітці та зважується на зраду. Вона заводить стосунки з чарівним садівником Начо, який насправді є не тим, ким прикидається.

