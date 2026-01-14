Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно Для затишного вечора з коханим — кращі романтичні фільми

Для затишного вечора з коханим — кращі романтичні фільми

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 14:40
Найкращі романтичні стрічки усіх часів — 3 фільми, що стали класикою
Головна героїня фільму "Покинь, якщо кохаєш". Фото: кадр з відео

Фільми про кохання — найбільш вдалий вибір для романтичного вечора з другою половинкою. Такі стрічки розбурхають почуття ще більше та точно підіймуть настрій.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Найкращі романтичні фільми

"До зустрічі з тобою" (2016)

Це екранізація однойменного роману Джоджо Моєс. Головна героїня Лу Кларк шукає роботу та випадково стає доглядальницею Вілла Трейнора. Хлопець молодий та красивий, однак через травму втратив бажання жити. Він паралізований та може пересуватися лише на кріслі колісному. Лу своїм оптимізмом підкорює Вілла. Хлопець закохується, однак боїться стати тягарем для молодої та активної дівчини.

"Покинь, якщо кохаєш" (2024)

Фільм — екранізація популярного роману Коллін Гувер. Головна героїня Лілі Блум починає нове життя у Бостоні. Вона відкриває власний бізнес та випадково знайомиться з чарівним нейрохірургом Райлом Кінкейдом. Стосунки пари розвиваються стрімко. Згодом у життя дівчини повертається перше кохання. Лілі доводиться робити надважливий вибір щодо свого майбутнього.

"Наступні 365 днів" (2022)

Дівчина з Польщі Лаура виходить заміж за боса сицилійської мафії Дона Массімо Торічеллі. Через це її життя наповнюється найрізноманітнішими подіями — від кримінальних інтриг до любовних скандалів. Молода жінка почувається ніби у золотій клітці та зважується на зраду. Вона заводить стосунки з чарівним садівником Начо, який насправді є не тим, ким прикидається.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому варто подивитися фільм "Секрет". Це екранізація відомої книги.

Також ми розповідали про новий захопливий трилер 2026 року. Він сподобається любителям психологічних фільмів.

фільм романтика кохання добірка фільми
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації