Лучшие романтические ленты всех времен — 3 фильма, ставшие классикой

Главная героиня фильма "Брось, если любишь". Фото: кадр из видео

Фильмы о любви — наиболее удачный выбор для романтического вечера со второй половинкой. Такие ленты взбудоражат чувства еще больше и точно поднимут настроение.

Лучшие романтические фильмы

"До встречи с тобой" (2016)

Это экранизация одноименного романа Джоджо Мойес. Главная героиня Лу Кларк ищет работу и случайно становится сиделкой Уилла Трейнора. Парень молодой и красивый, однако из-за травмы потерял желание жить. Он парализован и может передвигаться только на кресле колесном. Лу своим оптимизмом покоряет Уилла. Парень влюбляется, однако боится стать обузой для молодой и активной девушки.

"Брось, если любишь" (2024)

Фильм — экранизация популярного романа Коллин Гувер. Главная героиня Лили Блум начинает новую жизнь в Бостоне. Она открывает собственный бизнес и случайно знакомится с очаровательным нейрохирургом Райлом Кинкейдом. Отношения пары развиваются стремительно. Впоследствии в жизнь девушки возвращается первая любовь. Лили приходится делать важнейший выбор относительно своего будущего.

"Следующие 365 дней" (2022)

Девушка из Польши Лаура выходит замуж за босса сицилийской мафии Дона Массимо Торичелли. Из-за этого ее жизнь наполняется самыми разнообразными событиями — от криминальных интриг до любовных скандалов. Молодая женщина чувствует себя как в золотой клетке и решается на измену. Она заводит отношения с очаровательным садовником Начо, который на самом деле является не тем, кем притворяется.

