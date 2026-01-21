5 популярних серіалів, які потрібно подивитися у 2026 — вартують того

Головний герой серіалу "Гострі картузи". Фото: кадр з відео

Дехто обходить стороною популярні серіали, вважаючи, що їхній успіх часто пов'язаний лише з трендами. Однак деякі з них не випадково стали відомими і їх справді варто подивитися.

Які популярні серіали варті уваги

"Ти"

Привітний та чарівний головний герой Джо Ґолдберґ працює продавцем книг. Він здається милим хлопцем та зовсім не відповідає стереотипному образу злочинця. Насправді він — серійний убивця, для якого жінки стали об'єктом хворобливої одержимості.

"Дивні дива"

У штаті Індіана таємничим чином зникає 12-річний Вілл Баєрс. Поки мати дитини всіма силами намагається його відшукати, друзі підлітка також не збираються сидіти, склавши руки. Вони вирушають на порятунок Вілла. Це стає початком низки містичних та дивних подій.

"Бріджертони"

У центрі сюжету — багата та шанована сім'я Бріджертонів, що проживає на початку XIX століття в Лондоні. Леді Вайолет після смерті чоловіка самотужки виховує вісьмох дітей. Поволі кожен з них вчиться жити у вищому суспільстві та шукає гідну пару.

"Пуститися берега"

Звичайний вчитель хімії Волтер Вайт вирішує кардинально змінити своє життя після того, як дізнається про власну смертельну хворобу. Чоловік не зміг гідно забезпечити родину, але збирається виправити все в останні місяці свого життя. Він відкриває невелике виробництво метамфетаміну та стає учасником кримінального світу.

"Гострі картузи"

Після першої світової війни Томас Шелбі разом зі старшим братом Артуром повертається до рідного Бірмінгему. Вони — засновники вуличної банди "Гострі картузи", тож продовжують будувати свою злочинну імперію, однак вже за нових умов.

