Атмосферні фільми та серіали для затишного вечора вдома — 3 рекомендації

Герої фільму "Орендована родина". Фото: кадр з відео

Інколи бувають такі вечори, коли хочеться увімкнути щось легке та розслабляюче і просто відпочити. Є кілька фільмів і серіалів, що стануть у пригоді для таких випадків.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Фільми, які варто подивитися вдома

"Пітт" (2025)

Події серіалу розгортаються в одній із лікарень Піттсбурга. Кожен епізод розповідає лише про одну годину з 15-годинної зміни, але цей час наповнений викликами та проблемами. Між колегами спалахують конфлікти, однак попри це вони повинні триматися як єдина команда, аби врятувати пацієнтів. Персонал відділення невідкладної допомоги стикається з неординарними випадками. Вони вимагають прийняття швидких, але правильних рішень.

"Новобранець" (2018)

Головний герой — 40-річний чоловік Джон Нолан. Він нещодавно розлучився й не знає, з чого тепер почати нове життя. Все змінює випадок у банку, після якого Джон задумується про кар'єру поліцейського. От тільки на службі його появі не дуже раді. Чоловікові доводиться старатися з усіх сил, аби нові колеги повірили, що він здатен стати успішним копом.

"Орендована родина" (2025)

Американський актор отримує несподівану пропозицію — грати ролі дублерів у житті незнайомих йому людей. В одній з таких "орендованих родин" чоловік знаходить для себе дивовижні радощі. Він потрохи занурюється у захопливий світ своїх клієнтів та відкриває для себе абсолютно новий сенс життя.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який фільм з Бредом Піттом вразив усіх. Сюжет сподобається любителям фантастики.

Також ми розповідали, які факти про фільм "Аватар" вразять. Ви навіть не здогадувалися про це.