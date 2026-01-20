Атмосферні фільми та серіали для затишного вечора вдома — 3 рекомендації

Скрасять вечір — 3 затишні фільми та серіали для перегляду вдома
Інколи бувають такі вечори, коли хочеться увімкнути щось легке та розслабляюче і просто відпочити. Є кілька фільмів і серіалів, що стануть у пригоді для таких випадків.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Фільми, які варто подивитися вдома
"Пітт" (2025)
Події серіалу розгортаються в одній із лікарень Піттсбурга. Кожен епізод розповідає лише про одну годину з 15-годинної зміни, але цей час наповнений викликами та проблемами. Між колегами спалахують конфлікти, однак попри це вони повинні триматися як єдина команда, аби врятувати пацієнтів. Персонал відділення невідкладної допомоги стикається з неординарними випадками. Вони вимагають прийняття швидких, але правильних рішень.
"Новобранець" (2018)
Головний герой — 40-річний чоловік Джон Нолан. Він нещодавно розлучився й не знає, з чого тепер почати нове життя. Все змінює випадок у банку, після якого Джон задумується про кар'єру поліцейського. От тільки на службі його появі не дуже раді. Чоловікові доводиться старатися з усіх сил, аби нові колеги повірили, що він здатен стати успішним копом.
"Орендована родина" (2025)
Американський актор отримує несподівану пропозицію — грати ролі дублерів у житті незнайомих йому людей. В одній з таких "орендованих родин" чоловік знаходить для себе дивовижні радощі. Він потрохи занурюється у захопливий світ своїх клієнтів та відкриває для себе абсолютно новий сенс життя.
