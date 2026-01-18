Невідомі факти про "Аватар" — 5 речей, які вразять

Героїня фільму "Аватар". Фото: кадр з відео

Фільм "Аватар" став однією з найбільш успішних стрічок в історії кіно. Перша частина вийшла у 2009 році та принесла шалену популярність команді акторів й режисеру Джеймсу Кемерону. У 2022 році відбулася прем'єра сиквелу "Шлях води", а третя частина "Аватар: Вогонь і попіл" вийшла на великих екранах у 2025 році.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Маловідомі факти про "Аватар"

Обсяг даних фільму — петабайт

Кожна хвилина "Аватара" займала 17,28 ГБ даних. Для створення Пандори знадобився петабайт інформації. Крім того, задіяли близько 4 тисяч серверів.

Новий прорив у технологіях

Фільм став справжнім технологічним проривом. Рухи та міміка акторів на 100% переносилися на цифрових персонажів. Для цього використовували спеціальні костюми з датчиками та мінікамери.

Кемерон знімав фільм всередині комп'ютера

Аби режисер міг повністю відчути атмосферу фільму, створили віртуальну камеру. За допомогою неї Камерон міг "ходити" по цифровому світу. Він знімав сцени так, ніби знаходився на реальному знімальному майданчику.

Наві народилася зі сну

Вперше високу жінку з синьою шкірою побачила мама Джеймса Кемерона у сновидінні. Режисер вирішив втілити образ у реальність і саме так з'явилася легендарна Наві.

Мова Пандори була створена з нуля

Для фільму розробили повноцінну мову з нуля. Лінгвіст Пол Фроммер створив близько однієї тисячі слів. Джеймс Кемерон особисто додав ще кілька десятків, щоб мова звучала природно.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли вийде новий приквел "Гри престолів". На цей серіал чекають усі.

Також ми розповідали про те, чому варто подивитися фільм "Ілюзія безпеки". Він сподобається любителям апокаліптичного кіно.