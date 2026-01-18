Неизвестные факты об "Аватаре" — 5 вещей, которые поразят

Героиня фильма "Аватар". Фото: кадр из видео

Фильм "Аватар" стал одной из самых успешных лент в истории кино. Первая часть вышла в 2009 году и принесла бешеную популярность команде актеров и режиссеру Джеймсу Кэмерону. В 2022 году состоялась премьера сиквела "Путь воды", а третья часть "Аватар: Огонь и пепел" вышла на больших экранах в 2025 году.

Малоизвестные факты об "Аватаре"

Объем данных фильма — петабайт

Каждая минута "Аватара" занимала 17,28 ГБ данных. Для создания Пандоры понадобился петабайт информации. Кроме того, задействовали около 4 тысяч серверов.

Новый прорыв в технологиях

Фильм стал настоящим технологическим прорывом. Движения и мимика актеров на 100% переносились на цифровых персонажей. Для этого использовали специальные костюмы с датчиками и миникамеры.

Кэмерон снимал фильм внутри компьютера

Чтобы режиссер мог полностью прочувствовать атмосферу фильма, создали виртуальную камеру. С помощью нее Камерон мог "ходить" по цифровому миру. Он снимал сцены так, будто находился на реальной съемочной площадке.

Нави родилась из сна

Впервые высокую женщину с синей кожей увидела мама Джеймса Кэмерона в сновидении. Режиссер решил воплотить образ в реальность и именно так появилась легендарная Нави.

Язык Пандоры был создан с нуля

Для фильма разработали полноценный язык с нуля. Лингвист Пол Фроммер создал около одной тысячи слов. Джеймс Кэмерон лично добавил еще несколько десятков, чтобы речь звучала естественно.

