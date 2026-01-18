Відео
Головна Кіно 5 фільмів та серіалів, що зараз набирають популярність

5 фільмів та серіалів, що зараз набирають популярність

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 18:55
Популярні зараз фільми й серіали — добірка для найвибагливіших кіноманів
Головні герої серіалу "Його і її". Фото: кадр з відео

Зараз популярність набирають кілька фільмів та серіалів, на які чекали усі. Ці новинки не розчарували фанатів.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Які фільми та серіали зараз популярні

"Його і її"

Колишня журналістка повертається у рідне місто, аби розслідувати дивне вбивство. Детектив, який взявся за справу, виявляється її колишнім чоловіком. Він переконаний, що жінка має приховані мотиви та страшні таємниці.

"Служниця"

Довгоочікуваний фільм, знятий за однойменною книгою Фріди Мак-Фадден. "Служниця" — історія жінки, яка намагається почати нове життя після виходу з в'язниці. Вона влаштовується працювати в будинок багатих людей, однак він стає для жінки справжньою пасткою.

"Дивні дива"

Ще один серіал, який набирає популярність зараз. П'ятий сезон легендарної історії полюбився фанатам не менше, ніж попередні частини. Саме в ньому остаточно вирішується доля головних героїв.

"Ножі наголо: прокинься, покійнику"

Бенуа Бланк береться розслідувати вбивство священника. У злочині підозрюють помічника, однак детектив не вірить у його причетність. Правда виявляється неочікуваною, через що фінал вражає.

"Аватар: вогонь і попіл".

Третя частина культового фільму розповідає про історію Джейка Саллі, який вже став ватажком народу На'ві. Він втрачає свого сина Нетеяма та зіштовхується з ворожим Кланом вогню.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що повертається культовий фільм "Сайлент Гілл". Прем'єра вже у січні.

Також ми розповідали про те, що на Netflix вийшов мінісеріал за мотивами книги Агати Крісті. Він сподобається любителям детективів.

серіал детективні серіали добірка кіноіндустрія фільми
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
