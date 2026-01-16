Відео
Головна Кіно Культовий детектив Агати Крісті — на Netflix вийшов новий серіал

Культовий детектив Агати Крісті — на Netflix вийшов новий серіал

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 00:24
"Сім циферблатів Агати Крісті" вже на Netflix — що чекає на глядачів
Головні героїні серіалу "Сім циферблатів Агати Крісті". Фото: кадр з відео

Мінісеріал "Сім циферблатів Агати Крісті" вийшов на Netflix 15 січня 2026 року. На прем'єру новинки чекали шанувальники заплутаних детективних історій.

Новини.LIVE розповідають подробиці про серіал.

Читайте також:

Чим цікавий мінісеріал "Сім циферблатів Агати Крісті" від Netflix

Мінісеріал є екранізацією роману Агати Крісті "Таємниця семи циферблатів". Ця історія стала культовою та захопила читачів з усього світу. Тепер її можна побачити на екранах.

Події серіалу розгортаються у 1920-х роках. На одній із розкішних вечірок у заміському будинку мільярдера Олівера Кута стається моторошне вбивство. Жертва — Джеррі Вейд, який мав намір освідчитися леді Айлін Брент. Вже наступного ранку хлопця знаходять мертвим у ліжку, а в його кімнаті одночасно починають дзвонити сім будильників.

Справа дивна та заплутана, і знайти винуватця не вдається навіть поліції. Згорьована дівчина вирішує самотужки взятися за розслідування. Однак вона навіть не здогадується, чим це завершиться і які страшні таємниці стануть явними. Вбивця залишив декілька зачіпок і вони точно щось означають, варто лише правильно скласти всі пазли.

Мінісеріал складається з трьох епізодів, які вже доступні на Netflix, тож подивитися його можна буквально за вечір. Це історія, що затягує з перших хвилин, приємно вражає картинкою та дивує фіналом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що серіал "Ейфорія" повертається. З'явився трейлер третього сезону.

Також ми розповідали про те, які детективні серіали від Netflix варто подивитися. Вони вийшли у 2026 році.

серіал Netflix Агата Крісті міні-серіал детективні серіали
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
