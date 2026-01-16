Видео
Україна
Видео

Культовый детектив Агаты Кристи — на Netflix вышел новый сериал

Культовый детектив Агаты Кристи — на Netflix вышел новый сериал

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 00:24
"Семь циферблатов Агаты Кристи" уже на Netflix — что ждет зрителей
Главные героини сериала "Семь циферблатов Агаты Кристи". Фото: кадр из видео

Мини-сериал "Семь циферблатов Агаты Кристи" вышел на Netflix 15 января 2026 года. Премьеру новинки ждали поклонники запутанных детективных историй.

Новини.LIVE рассказывают подробности о сериале.

Чем интересен мини-сериал "Семь циферблатов Агаты Кристи" от Netflix

Мини-сериал является экранизацией романа Агаты Кристи "Тайна семи циферблатов". Эта история стала культовой и захватила читателей со всего мира. Теперь ее можно увидеть на экранах.

События сериала разворачиваются в 1920-х годах. На одной из роскошных вечеринок в загородном доме миллиардера Оливера Кута происходит жуткое убийство. Жертва — Джерри Уэйд, который намеревался сделать предложение леди Айлин Брент. Уже на следующее утро парня находят мертвым в постели, а в его комнате одновременно начинают звонить семь будильников.

Дело странное и запутанное, и найти виновника не удается даже полиции. Огорченная девушка решает самостоятельно взяться за расследование. Однако она даже не догадывается, чем это завершится и какие страшные тайны станут явными. Убийца оставил несколько зацепок и они точно что-то значат, стоит только правильно сложить все пазлы.

Мини-сериал состоит из трех эпизодов, которые уже доступны на Netflix, поэтому посмотреть его можно буквально за вечер. Это история, которая затягивает с первых минут, приятно поражает картинкой и удивляет финалом.

Напомним, ранее мы писали о том, что сериал "Эйфория" возвращается. Появился трейлер третьего сезона.

Также мы рассказывали о том, какие детективные сериалы от Netflix стоит посмотреть. Они вышли в 2026 году.

сериал Netflix Агата Кристи мини-сериал детективные сериалы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
