Популярные сейчас фильмы и сериалы — подборка для самых требовательных киноманов

Главные герои сериала "Его и ее". Фото: кадр из видео

Сейчас популярность набирают несколько фильмов и сериалов, которые ждали все. Эти новинки не разочаровали фанатов.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Какие фильмы и сериалы сейчас популярны

"Его и ее"

Бывшая журналистка возвращается в родной город, чтобы расследовать странное убийство. Детектив, который взялся за дело, оказывается ее бывшим мужем. Он убежден, что женщина имеет скрытые мотивы и страшные тайны.

"Служанка"

Долгожданный фильм, снятый по одноименной книге Фриды Мак-Фадден. "Служанка" — история женщины, которая пытается начать новую жизнь после выхода из тюрьмы. Она устраивается работать в дом богатых людей, однако он становится для женщины настоящей ловушкой.

"Странные дела"

Еще один сериал, который набирает популярность сейчас. Пятый сезон легендарной истории полюбился фанатам не меньше, чем предыдущие части. Именно в нем окончательно решается судьба главных героев.

"Ножи наголо: проснись, покойник"

Бенуа Бланк берется расследовать убийство священника. В преступлении подозревают помощника, однако детектив не верит в его причастность. Правда оказывается неожиданной, из-за чего финал впечатляет.

"Аватар: огонь и пепел".

Третья часть культового фильма рассказывает об истории Джейка Салли, который уже стал предводителем народа На'ви. Он теряет своего сына Нетеяма и сталкивается с враждебным Кланом огня.

