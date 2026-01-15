Видео
Главная Кино Новинка 2026 — романтическая мелодрама на основе бестселлера

Новинка 2026 — романтическая мелодрама на основе бестселлера

Дата публикации 15 января 2026 17:14
Лучшая романтическая мелодрама 2026 года — экранизация мирового бестселлера
Главная героиня фильма "Люди, которых мы встречаем в отпуске". Фото: кадр из видео

Netflix презентовал новинку — 9 января состоялась премьера фильма "Люди, которых мы встречаем в отпуске". Он снят на основе одноименного мирового бестселлера Эмили Генри.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Почему стоит посмотреть фильм "Люди, которых мы встречаем в отпуске"

В центре сюжета — история дружбы Поппи и Алекса. Они совершенно разные по характерам и темпераментам, но все же нашли общий язык и подружились. Девушка очень импульсивная и обожает приключения, открывать мир и путешествовать. Парень скорее предпочтет уютный вечер дома с интересной книгой.

Несмотря на это, ежегодно лучшие друзья планируют совместный отпуск и едут в путешествие. Однако нынешние летние каникулы стали для них особенными. Чем сильнее Поппи и Алекс сближаются, тем больше понимают, что между ними могут быть совсем другие чувства. Гораздо более глубокие.

Но может ли на самом деле дружба перерасти в любовь? Главные герои пытаются это выяснить. Поппи и Алекс начинают отношения, полные любви, страсти, чувств и эмоций.

Эта легкая романтическая комедия полна приключений и курьезных моментов. Просматривая ее вы точно почувствуете себя будто в отпуске и проникнитесь судьбой главных героев.

Напомним, ранее мы писали о том, что появился первый трейлер нового сезона "Эйфории". Премьера сериала состоится весной.

Также мы рассказывали о том, какие украинские фильмы стоит посмотреть в 2026 году. Эти премьеры поразят всех.

Автор:
Ксения Микулец
Автор:
Ксения Микулец
