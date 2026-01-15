Лучшая романтическая мелодрама 2026 года — экранизация мирового бестселлера

Главная героиня фильма "Люди, которых мы встречаем в отпуске". Фото: кадр из видео

Netflix презентовал новинку — 9 января состоялась премьера фильма "Люди, которых мы встречаем в отпуске". Он снят на основе одноименного мирового бестселлера Эмили Генри.

В центре сюжета — история дружбы Поппи и Алекса. Они совершенно разные по характерам и темпераментам, но все же нашли общий язык и подружились. Девушка очень импульсивная и обожает приключения, открывать мир и путешествовать. Парень скорее предпочтет уютный вечер дома с интересной книгой.

Несмотря на это, ежегодно лучшие друзья планируют совместный отпуск и едут в путешествие. Однако нынешние летние каникулы стали для них особенными. Чем сильнее Поппи и Алекс сближаются, тем больше понимают, что между ними могут быть совсем другие чувства. Гораздо более глубокие.

Но может ли на самом деле дружба перерасти в любовь? Главные герои пытаются это выяснить. Поппи и Алекс начинают отношения, полные любви, страсти, чувств и эмоций.

Эта легкая романтическая комедия полна приключений и курьезных моментов. Просматривая ее вы точно почувствуете себя будто в отпуске и проникнитесь судьбой главных героев.

