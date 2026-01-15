Головна героїня фільму "Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці". Фото: кадр з відео

Netflix презентував новинку — 9 січня відбулася прем'єра фільму "Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці". Він знятий на основі однойменного світового бестселера Емілі Генрі.

Чому варто подивитися фільм "Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці"

В центрі сюжету — історія дружби Поппі та Алекса. Вони абсолютно різні за характерами та темпераментами, але все ж знайшли спільну мову та подружилися. Дівчина дуже імпульсивна та обожнює пригоди, відкривати світ і подорожувати. Хлопець радше віддасть перевагу затишному вечору вдома з цікавою книгою.

Попри це, щороку найкращі друзі планують спільну відпустку та їдуть у подорож. Проте цьогорічні літні канікули стали для них особливими. Чим сильніше Поппі та Алекс зближуються, тим більше розуміють, що між ними можуть бути зовсім інші почуття. Набагато глибші.

Та чи може насправді дружба перерости у кохання? Головні герої намагаються це з'ясувати. Поппі та Алекс починають стосунки, сповнені кохання, пристрасті, почуттів та емоцій.

Ця легка романтична комедія сповнена пригод та курйозних моментів. Переглядаючи її ви точно відчуєте себе ніби у відпустці та перейметесь долею головних героїв.

