Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно Екранізація культової горор-гри — "Сайлент Гілл" повертається

Екранізація культової горор-гри — "Сайлент Гілл" повертається

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 10:03
"Сайлент Гілл. Повернення" — коли прем'єра другої частини культового фільму жахів
Головний герой фільму "Сайлент Гілл. Повернення". Фото: кадр з відео

Вже цього місяця вийде довгоочікувана екранізація другої частини культової горор-гри. "Сайлент Гілл. Повернення" глядачі побачать рівно через 20 років після прем'єри першої частини.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Про що фільм "Сайлент Гілл. Повернення"

"Сайлент Гілл. Повернення" — психологічний фільм жахів, що заснований на відеогрі Silent Hill 2. Перша частина моторошної стрічки вийшла у 2006 році. Прем'єра другої відбудеться 22 січня 2026 року.

Головний герой Джеймс отримує загадковий лист. Йому пише дружина Мері, яка померла три роки тому. Аби відшукати кохану, чоловік вирішує повернутися до міста до Сайлент Гілл, яке сповнене кошмарів. Джеймсові доводиться боротися з моторошними створіннями.

Творці другої частини культового фільму зробили ставку не на різкі появи монстрів чи ріки крові. Вони обрали за основу цього горору психологічну складову, адже ніщо так не лякає людину, як її внутрішні переживання та власні фантазії. "Сайлент Гілл. Повернення" показує, що найстрашнішим є не те, що приховане у повній темряві, а те, що ховається всередині нас.

Монстри у цьому фільмі — не просто незрозумілі істоти. Це втілення страхів, заборонених бажань та почуттів головних героїв. Творці обіцяють глядачам глибоку психологічну історію, яка не залишить байдужим нікого.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вийшла екранізація культового детективу Агати Крісті. Новинка вже доступна на Netflix.

Також ми розповідали про новий фільм, знятий на основі світового бестселера. Ця романтична історія підкорила глядачів.

лютий фільми жахів Прем'єра екранізація фільми
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації