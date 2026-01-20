Видео
Україна
Скрасят вечер — 3 уютных фильма и сериала для просмотра дома

Скрасят вечер — 3 уютных фильма и сериала для просмотра дома

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 05:45
Атмосферные фильмы и сериалы для уютного вечера дома — 3 рекомендации
Герои фильма "Арендованная семья". Фото: кадр из видео

Иногда бывают такие вечера, когда хочется включить что-то легкое и расслабляющее и просто отдохнуть. Есть несколько фильмов и сериалов, которые пригодятся для таких случаев.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Фильмы, которые стоит посмотреть дома

"Питт" (2025)

События сериала разворачиваются в одной из больниц Питтсбурга. Каждый эпизод рассказывает лишь об одном часе из 15-часовой смены, но это время наполнено вызовами и проблемами. Между коллегами вспыхивают конфликты, однако несмотря на это они должны держаться как единая команда, чтобы спасти пациентов. Персонал отделения неотложной помощи сталкивается с неординарными случаями. Они требуют принятия быстрых, но правильных решений.

"Новобранец" (2018)

Главный герой — 40-летний мужчина Джон Нолан. Он недавно развелся и не знает, с чего теперь начать новую жизнь. Все меняет случай в банке, после которого Джон задумывается о карьере полицейского. Вот только на службе его появлению не очень рады. Мужчине приходится стараться изо всех сил, чтобы новые коллеги поверили, что он способен стать успешным копом.

"Арендованная семья" (2025)

Американский актер получает неожиданное предложение — играть роли дублеров в жизни незнакомых ему людей. В одной из таких "арендованных семей" мужчина находит для себя удивительные радости. Он понемногу погружается в увлекательный мир своих клиентов и открывает для себя совершенно новый смысл жизни.





кино сериал подборка фильмы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
