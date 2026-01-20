Детективні серіали з несподіваним фіналом — 5 стрічок для фанатів загадок

Головна героїня серіалу "Попередниця". Фото: кадр з відео

Детективні серіали — найкращий вибір для тих, хто обожнює загадки, розслідування і таємниці. Є кілька стрічок, що вразять несподіваним фіналом і до останнього будуть тримати у напрузі.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Кращі детективні серіали

"Вбивство у маленькому містечку" (2024)

Поліцейський Карл Альберг вирішує переїхати у тихе прибережне містечко. Він сподівається знайти тут спокій, однак несподівано стикається з жахливими злочинами. На узбережжі знаходять тіла мертвих людей і Карл береться за розслідування цих убивств.

"Попередниця" (2021)

Головна героїня Джейн знаходить будинок для оренди, який є справжнім втіленням її мрії. Дівчина переїздить в новий дім, однак згодом дізнається, що тут було вбито іншу жінку. Дивно те, що вона дуже нагадує саму Джейн.

"Колишня дружина" (2022)

Головна героїня Таша виховує доньку разом з коханим чоловіком. Однак спокійне життя пари псує колишня дружина Джека. Вона постійно втручається у справи сім'ї та викликає відчуття параної у Таші. Зрештою починають розкриватися маніпуляції і таємні секрети минулого.

"Клікбейт" (2021)

Головний герой Нік Брюер раптово зникає. Він був гарним сім'янином та жив звичайне життя. Незабаром у мережі з'являється відео з Ніком. Чоловік сильно побитий, а в руках тримає табличку з написом "Я кривджу жінок. За 5 мільйонів переглядів я вмру".

"Все її вина" (2025)

Марісса приїжджає забрати сина з дитячої вечірки, однак дізнається, що його там ніколи не було. Жінка починає шукати дитину, поволі викриваючи таємниці, брехню й приховані старі образи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які серіали мають вийти у 2026 році. На них чекають усі.

Також ми розповідали про те, які фільми жахів найстрашніші. Від них стигне кров у жилах.