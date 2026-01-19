Найкращі фільми жахів останніх років — від них кров холоне у жилах

Героїня фільму "Ненаситний". Фото: кадр з відео

Протягом останніх п'яти років вийшло чимало фільмів жахів, які здатні налякати навіть найзагартованіших фанатів горорів. Ці стрічки сподобаються тим, хто любить полоскотати собі нерви.

Новини.LIVE публікують добірку найстрашніших фільмів жахів останніх років.

Які фільми жахів варто подивитися

"Повстання зловісних мерців"

Головна героїня Бет переїжджає до сестри, коли дізнається про власну вагітність. Еллі виховує трьох дітей. Син жінки випадково знаходить книгу, яка перетворює його люблячу матусю на справжнє втілення зла.

"Втілення зла"

Медісон нарешті вдається завагітніти після кількох невдалих спроб. Одного разу жінка прокидається вночі та бачить сцену жорстокого злочину. Після цього головна героїня починає у видіннях бачити криваві вбивства все частіше і, як виявляється, вони відбуваються і в реальності.

"Ненаситний"

Вчителька початкової школи Джулія Медоуз помічає, що один з її учнів поводиться дивно. Лукас малює жахаючі картинки і проявляє жорстокість до тварин. Жінка вирішує з'ясувати, чи все добре у сім'ї хлопчика, однак розкриті таємниці лякають її до смерті.

"Омен: початок"

Події розгортаються у 1971 році в Римі. Саме туди прибуває молода послушниця Маргарет Дейно. Дівчина намагається допомогти одній з дівчат, яка проявляє ознаки божевілля та живе у католицькому притулку. Виявляється, що причиною цього є страшна змова всередині церкви, мета якої — народження Антихриста.

"Тихе місце"

Головні герої живуть у постапокаліптичному світі, наповненому жахливими монстрами. Створіння реагують на будь-який звук. Єдиний шанс вижити — постійно дотримуватися повної тиші.

