Лучшие фильмы ужасов последних лет — от них кровь стынет в жилах

В течение последних пяти лет вышло немало фильмов ужасов, которые способны напугать даже самых закаленных фанатов хорроров. Эти ленты понравятся тем, кто любит пощекотать себе нервы.

Новини.LIVE публикуют подборку самых страшных фильмов ужасов последних лет.

Какие фильмы ужасов стоит посмотреть

"Восстание зловещих мертвецов"

Главная героиня Бет переезжает к сестре, когда узнает о собственной беременности. Элли воспитывает троих детей. Сын женщины случайно находит книгу, которая превращает его любящую мамочку в настоящее воплощение зла.

"Воплощение зла"

Мэдисон наконец удается забеременеть после нескольких неудачных попыток. Однажды женщина просыпается ночью и видит сцену жестокого преступления. После этого главная героиня начинает в видениях видеть кровавые убийства все чаще и, как оказывается, они происходят и в реальности.

"Ненасытный"

Учительница начальной школы Джулия Медоуз замечает, что один из ее учеников ведет себя странно. Лукас рисует ужасающие картинки и проявляет жестокость к животным. Женщина решает выяснить, все ли хорошо в семье мальчика, однако раскрытые тайны пугают ее до смерти.

"Омен: начало"

События разворачиваются в 1971 году в Риме. Именно туда прибывает молодая послушница Маргарет Дейно. Девушка пытается помочь одной из девушек, которая проявляет признаки безумия и живет в католическом приюте. Оказывается, что причиной этого является страшный заговор внутри церкви, цель которого — рождение Антихриста.

"Тихое место"

Главные герои живут в постапокалиптическом мире, наполненном ужасными монстрами. Создания реагируют на любой звук. Единственный шанс выжить — постоянно соблюдать полную тишину.

