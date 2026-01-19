Відео
3 найочікуваніші серіали, що мають вийти у 2026 році

3 найочікуваніші серіали, що мають вийти у 2026 році

Дата публікації: 19 січня 2026 14:34
Найочікуваніші серіали 2026 — 3 новинки, про які говорять усі
Героїня серіалу "Бріджертони". Фото: кадр з відео

Культові серіали повертаються. У 2026 році відбудеться кілька гучних прем'єр, на які чекають усі.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Найбільш очікувані серіали 2026 року

"Бріджертони" (четвертий сезон)

Це одна з найочікуваніших прем'єр 2026 року на Netflix. Серіал розповідає про сім'ю Бріджертонів. У четвертому сезоні покажуть історію кохання Бенедикта, який був затятим холостяком. Він несподівано для себе втрачає голову від дівчини, яка зрештою виявляється не тією, ким себе представляла. Тепер чоловікові доведеться зробити найскладніший вибір: відповідати очікуванням суспільства й не підвести сім'ю, або ж стати щасливими з коханою дівчиною, незалежно від її походження. Перша частина четвертого сезону серіалу вийде вже 29 січня, друга — 26 лютого.

"Люпен" (четвертий сезон)

Культовий детективний серіал від Netflix отримає продовження. Головну роль Ассана Діопа знову зіграє французький актор Омар Сі. В центрі сюжету — історія крадія, що надихається літературним персонажем Арсеном Люпеном. Паралельно він прагне помститися за батька, якого несправедливо звинуватили у злочині, та виховує сина. Наразі точну дату виходу серіалу не оголосили, однак прем'єру заплановано на осінь 2026.

"Володар перснів: персні влади" (третій сезон)

Це ще одна з найбільш очікуваних прем'єр 2026 року. Події третього сезону будуть розгортатися у розпал війни ельфів і Саурона, який буде намагатися створити Єдиний Перстень, щоб підкорити Середзем'я. Хоча й основні локації залишаться незмінними, глядачів буде чекати певний стрибок у часі. Дату прем'єри нового сезону ще не оголосили, однак очікується, що фанати зможуть побачити продовження історії у серпні 2026 року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які українські серіали варто подивитися. Ці історії розчулять усіх.

Також ми розповідали про те, які фільми зняті за мотивами книг. Ці культові стрічки дивилися майже усі.

серіал Прем'єра добірка 2026 рік фільми
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
