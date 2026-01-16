Українські серіали, які можна подивитися за вихідні — 4 захопливі історії

Головна героїня серіалу "Бийся, серце, бийся". Фото: кадр з відео

Якщо ви саме у пошуках цікавих серіалів, які можна подивитися за вихідні, то ця добірка точно для вас. Ці захопливі українські стрічки нікого не залишать байдужим.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Цікаві українські серіали

"Коло Омани"

Успішний бізнесмен знущається з власної дружини. Після чергової страшної ночі та сильних побоїв Ліна втрачає свідомість, а коли приходить до тями, знаходить тіло чоловіка і ніж у своїх руках. Жінка потрапляє за ґрати, де народжує дитину. Через десять років Ліна намагається відшукати доньку та розплутує жахливі таємниці, які від неї приховували роками.

"Колишня"

Успішна 45-річна тренерка з гімнастики Регіна дізнається про зраду чоловіка. Що ще більш приголомшливо, партнер вирішив почати стосунки з її вихованицею. Тепер жінці доведеться пережити зраду одразу двох близьких людей. Чи зможе вона пробачити це і почати життя заново?

"Зворотний напрямок"

Це український драматичний серіал про історію дівчини Дарини. Після втрати батьків вона змушена боротися за своє місце в житті. Долю дівчини змінює, знайомство з власником транспортної компанії Романом. Вони укладають шлюб через певні несподівані обставини, однак ці стосунки не наповнені коханням та почуттями.

"Бийся, серце, бийся"

Хірургиня Віра тяжко переживає страшну втрату свого сина Данила. Хлопчик помер через крововилив у мозок і жінка вирішує віддати його серце шестирічній дівчині Богдані, яка бореться з хворобою. Після цього жінка планує покінчити життя самогубством, але її плани змінює повномасштабне вторгнення.

