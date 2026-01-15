Відео
Відео

Український фільм "Випробувальний термін" — чи варто подивитися

Дата публікації: 15 січня 2026 19:00
Чи варто йти на "Випробувальний термін" у кіно — чесний огляд
Головні герої фільму "Випробувальний термін". Фото: кадр з відео

Український фільм "Випробувальний термін" вийшов у кіно 8 січня 2026 року. Це романтична комедія, яка стала однією з перших прем'єр у новому кінороці.

Новини.LIVE розповідають про те, чим цікавий фільм.

Читайте також:

Огляд фільму "Випробувальний термін"

У центрі сюжету — історія двох молодих людей, що претендують на одне місце у рекламній агенції. Поліна — донька впливового бізнесмена, яка вирішує почати життя заново. Роман — харизматичний та амбітний хлопець, що вірить у справедливість. Несподівано вони стають конкурентами, але це зрештою призводить до виникнення справжнього кохання.

В цьому фільмі багато гумору, романтики та життєвості. Стосунки головних героїв розвиваються так, як це часто стається у реальності. Уникнення банальних кліше сподобалося багатьом глядачам.

У головних ролях знялися Катерина Кузнецова та Кирило Парастаєв. Для чоловіка цей фільм став дебютним у повнометражному кіно. Актори вдало передали баланс між легким романтичним тоном та серйозними викликами у житті. Вони ідеально вжилися в свої ролі та показали щирі емоції: сміх, сльози, кохання, страх та вразливість.

"Випробувальний термін" сподобається тим, хто любить легкі романтичні комедії, сповнені почуттів. Фільм змусить сміятися та плакати разом з героями і щиро хвилюватися за фінал їхньої історії. Режисерка Ірина Громозда змогла створити стрічку, що підійме настрій та зворушить кожного. Фільм не боїться справжніх людських емоцій, а ставить їх на передній план, що не може не зачепити глядача.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які новинки січня варті уваги. Ці фільми та серіали вже стали улюбленцями глядачів.

Також ми розповідали про те, який фільм варто подивитися любителям апокаліптичної теми. Ця стрічка точно сподобається.

кінотеатри романтика комедія українські фільми фільми
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
