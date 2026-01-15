Видео
Україна
Главная Кино Украинский фильм "Испытательный срок" — стоит ли посмотреть

Украинский фильм "Испытательный срок" — стоит ли посмотреть

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 19:00
Стоит ли идти на "Испытательный срок" в кино — честный обзор
Главные герои фильма "Испытательный срок". Фото: кадр из видео

Украинский фильм "Испытательный срок" вышел в кино 8 января 2026 года. Это романтическая комедия, которая стала одной из первых премьер в новом киногоду.

Новини.LIVE рассказывают о том, чем интересен фильм.

Обзор фильма "Испытательный срок"

В центре сюжета — история двух молодых людей, претендующих на одно место в рекламном агентстве. Полина — дочь влиятельного бизнесмена, которая решает начать жизнь заново. Роман — харизматичный и амбициозный парень, который верит в справедливость. Неожиданно они становятся конкурентами, но это в конце концов приводит к возникновению настоящей любви.

В этом фильме много юмора, романтики и жизненности. Отношения главных героев развиваются так, как это часто происходит в реальности. Избегание банальных клише понравилось многим зрителям.

В главных ролях снялись Екатерина Кузнецова и Кирилл Парастаев. Для мужчины этот фильм стал дебютным в полнометражном кино. Актеры удачно передали баланс между легким романтическим тоном и серьезными вызовами в жизни. Они идеально вжились в свои роли и показали искренние эмоции: смех, слезы, любовь, страх и уязвимость.

"Испытательный срок" понравится тем, кто любит легкие романтические комедии, полные чувств. Фильм заставит смеяться и плакать вместе с героями и искренне переживать за финал их истории. Режиссер Ирина Громозда сумела создать ленту, которая поднимет настроение и тронет каждого. Фильм не боится настоящих человеческих эмоций, а ставит их на передний план, что не может не задеть зрителя.

Напомним, ранее мы писали о том, какие новинки января достойны внимания. Эти фильмы и сериалы уже стали любимчиками зрителей.

Также мы рассказывали о том, какой фильм стоит посмотреть любителям апокалиптической темы. Эта лента точно понравится.

