Головна Кіно Вийшов трейлер "Всі відтінки спокуси" — Дантес у головній ролі

Вийшов трейлер "Всі відтінки спокуси" — Дантес у головній ролі

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 09:13
Показали трейлер "Всі відтінки спокуси" — чим здивує український фільм з Дантесом
Дантес у головній ролі у фільмі "Всі відтінки спокуси". Фото: кадр з відео

Український фільм "Всі відтінки спокуси" вийде на екрани кінотеатрів вже 12 лютого 2026 року. Допрем'єрні покази почнуться з 5 лютого. Наразі представлено офіційний трейлер стрічки.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Чим цікавий фільм "Всі відтінки спокуси"

Головні ролі у фільмі зіграли Володимир Дантес та Олена Лавренюк. Крім того, серед акторів — Олена Хохлаткіна та Даніель Салем.

Події фільму розгортаються у 1897 році в Лемберзі (Львів). Головна героїня Амелія Крижевська-Зег повертається у родинний маєток після весільної подорожі. Донька відомого винахідника має багато мрій, серед яких — відкрити власну аптеку. Однак її життя змінюється через роман з психіатром. Чоловік виявляється не тим, ким здавався спочатку. Поступово дім дитинства перетворюється для жінки на підступну пастку.

Цей український трилер вже претендує на звання головної прем'єри року. Користувачі мережі відзначили майстерну гру Дантеса й інших акторів та захопливий сюжет стрічки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому варто подивитися серіал "Форсайти". Він сподобається любителям "Бріджертонів".

Також ми розповідали про те, що вийшов мінісеріал "Сім циферблатів Агати Крісті". Подивитися його можна на Netflix.

Володимир Дантес актори трейлер українські фільми фільми
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
