Костюмований серіал, що нагадує "Бріджертони" — чим цікавий "Форсайти"

Костюмовані серіали набирають все більшої популярності. Тріумф "Бріджертонів" намагалися повторити чимало стрічок. Чи не найкраще це вдалося серіалу, що вийшов у 2025 році, — "Форсайти".

Чим цікавий серіал "Форсайти"

Перший сезон серіалу "Форсайти" вийшов восени 2025 року. Шість серій неймовірної історії кохання, інтриг та скандалів одразу ж підкорили глядачів. Британський костюмований проєкт зняли на основі романів Джона Голсуорсі.

Серіал розповідає про історію сімейних інтриг та конфліктів поколінь. У центрі сюжету — життя заможної родини Форсайтів. Головне протистояння відбувається між Сомсом Форсайтом та його кузеном Джоліоном. Їхні стосунки складні та напружені, що змінює життя усієї сім'ї.

Паралельно з іншими подіями в серіалі розвиваються любовні історії. Це додає романтичної та чуттєвої атмосфери. Доля головних героїв до кінця залишається невідомою, що інтригує глядачів.

У серіалі збережено дух романів Голсуорсі, однак історія подана сучасно та динамічно. Тут є кохання, боротьба за спадок, зрада, обов'язки та почуття. "Форсайти" підійдуть тим, хто обожнює масштабні історично-сімейні драми.

