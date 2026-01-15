Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно "Форсайти" — кращий серіал для любителів "Бріджертонів"

"Форсайти" — кращий серіал для любителів "Бріджертонів"

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 11:49
Костюмований серіал, що нагадує "Бріджертони" — чим цікавий "Форсайти"
Головна героїня фільму "Форсайти". Фото: кадр з відео

Костюмовані серіали набирають все більшої популярності. Тріумф "Бріджертонів" намагалися повторити чимало стрічок. Чи не найкраще це вдалося серіалу, що вийшов у 2025 році, — "Форсайти".

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Чим цікавий серіал "Форсайти"

Перший сезон серіалу "Форсайти" вийшов восени 2025 року. Шість серій неймовірної історії кохання, інтриг та скандалів одразу ж підкорили глядачів. Британський костюмований проєкт зняли на основі романів Джона Голсуорсі.

Серіал розповідає про історію сімейних інтриг та конфліктів поколінь. У центрі сюжету — життя заможної родини Форсайтів. Головне протистояння відбувається між Сомсом Форсайтом та його кузеном Джоліоном. Їхні стосунки складні та напружені, що змінює життя усієї сім'ї.

Паралельно з іншими подіями в серіалі розвиваються любовні історії. Це додає романтичної та чуттєвої атмосфери. Доля головних героїв до кінця залишається невідомою, що інтригує глядачів.

У серіалі збережено дух романів Голсуорсі, однак історія подана сучасно та динамічно. Тут є кохання, боротьба за спадок, зрада, обов'язки та почуття. "Форсайти" підійдуть тим, хто обожнює масштабні історично-сімейні драми.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які романтичні фільми варто подивитися. Вони розчулять усіх.

Також ми розповідали про те, чому варто подивитися фільм "Секрет". Він знятий на основі книги.

серіал серіал "Бріджертони" міні-серіал фільми
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації