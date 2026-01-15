Костюмированный сериал, напоминающий "Бриджертоны" — чем интересен "Форсайти"

Главная героиня фильма "Форсайты". Фото: кадр из видео

Костюмированные сериалы набирают все большую популярность. Триумф "Бриджертонов" пытались повторить многие ленты. Едва ли не лучше всего это удалось сериалу, вышедшему в 2025 году, — "Форсайты".

Чем интересен сериал "Форсайти"

Первый сезон сериала "Форсайты" вышел осенью 2025 года. Шесть серий невероятной истории любви, интриг и скандалов сразу же покорили зрителей. Британский костюмированный проект сняли на основе романов Джона Холсуорси.

Сериал рассказывает об истории семейных интриг и конфликтов поколений. В центре сюжета — жизнь состоятельной семьи Форсайтов. Главное противостояние происходит между Сомсом Форсайтом и его кузеном Джолионом. Их отношения сложные и напряженные, что меняет жизнь всей семьи.

Параллельно с другими событиями в сериале развиваются любовные истории. Это добавляет романтической и чувственной атмосферы. Судьба главных героев до конца остается неизвестной, что интригует зрителей.

В сериале сохранен дух романов Голсуорси, однако история подана современно и динамично. Здесь есть любовь, борьба за наследство, предательство, обязанности и чувства. "Форсайти" подойдут тем, кто обожает масштабные историко-семейные драмы.

