Главная Кино "Форсайты" — лучший сериал для любителей "Бриджертонов"

"Форсайты" — лучший сериал для любителей "Бриджертонов"

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 11:49
Костюмированный сериал, напоминающий "Бриджертоны" — чем интересен "Форсайти"
Главная героиня фильма "Форсайты". Фото: кадр из видео

Костюмированные сериалы набирают все большую популярность. Триумф "Бриджертонов" пытались повторить многие ленты. Едва ли не лучше всего это удалось сериалу, вышедшему в 2025 году, — "Форсайты".

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Чем интересен сериал "Форсайти"

Первый сезон сериала "Форсайты" вышел осенью 2025 года. Шесть серий невероятной истории любви, интриг и скандалов сразу же покорили зрителей. Британский костюмированный проект сняли на основе романов Джона Холсуорси.

Сериал рассказывает об истории семейных интриг и конфликтов поколений. В центре сюжета — жизнь состоятельной семьи Форсайтов. Главное противостояние происходит между Сомсом Форсайтом и его кузеном Джолионом. Их отношения сложные и напряженные, что меняет жизнь всей семьи.

Параллельно с другими событиями в сериале развиваются любовные истории. Это добавляет романтической и чувственной атмосферы. Судьба главных героев до конца остается неизвестной, что интригует зрителей.

В сериале сохранен дух романов Голсуорси, однако история подана современно и динамично. Здесь есть любовь, борьба за наследство, предательство, обязанности и чувства. "Форсайти" подойдут тем, кто обожает масштабные историко-семейные драмы.

Напомним, ранее мы писали о том, какие романтические фильмы стоит посмотреть. Они растрогают всех.

Также мы рассказывали о том, почему стоит посмотреть фильм "Секрет". Он снят на основе книги.

сериал сериал "Бриджертоны" мини-сериал фильмы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
