Главная Кино Вышел трейлер "Все оттенки соблазна" — Дантес в главной роли

Вышел трейлер "Все оттенки соблазна" — Дантес в главной роли

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 09:13
Показали трейлер "Все оттенки соблазна" — чем удивит украинский фильм с Дантесом
Дантес в главной роли в фильме "Все оттенки соблазна". Фото: кадр из видео

Украинский фильм "Все оттенки соблазна" выйдет на экраны кинотеатров уже 12 февраля 2026 года. Допремьерные показы начнутся с 5 февраля. Сейчас представлен официальный трейлер ленты.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Чем интересен фильм "Все оттенки соблазна"

Главные роли в фильме сыграли Владимир Дантес и Елена Лавренюк. Кроме того, среди актеров — Елена Хохлаткина и Даниэль Салем.

События фильма разворачиваются в 1897 году в Лемберге (Львов). Главная героиня Амелия Крижевская-Зег возвращается в семейное имение после свадебного путешествия. Дочь известного изобретателя имеет много мечтаний, среди которых — открыть собственную аптеку. Однако ее жизнь меняется из-за романа с психиатром. Мужчина оказывается не тем, кем казался сначала. Постепенно дом детства превращается для женщины в коварную ловушку.

Этот украинский триллер уже претендует на звание главной премьеры года. Пользователи сети отметили мастерскую игру Дантеса и других актеров и увлекательный сюжет ленты.

Напомним, ранее мы писали о том, почему стоит посмотреть сериал "Форсайты". Он понравится любителям "Бриджертонов".

Также мы рассказывали о том, что вышел мини-сериал "Семь циферблатов Агаты Кристи". Посмотреть его можно на Netflix.

Владимир Дантес актеры трейлер украинские фильмы фильмы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
