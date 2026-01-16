Показали трейлер "Все оттенки соблазна" — чем удивит украинский фильм с Дантесом

Дантес в главной роли в фильме "Все оттенки соблазна". Фото: кадр из видео

Украинский фильм "Все оттенки соблазна" выйдет на экраны кинотеатров уже 12 февраля 2026 года. Допремьерные показы начнутся с 5 февраля. Сейчас представлен официальный трейлер ленты.

Чем интересен фильм "Все оттенки соблазна"

Главные роли в фильме сыграли Владимир Дантес и Елена Лавренюк. Кроме того, среди актеров — Елена Хохлаткина и Даниэль Салем.

События фильма разворачиваются в 1897 году в Лемберге (Львов). Главная героиня Амелия Крижевская-Зег возвращается в семейное имение после свадебного путешествия. Дочь известного изобретателя имеет много мечтаний, среди которых — открыть собственную аптеку. Однако ее жизнь меняется из-за романа с психиатром. Мужчина оказывается не тем, кем казался сначала. Постепенно дом детства превращается для женщины в коварную ловушку.

Этот украинский триллер уже претендует на звание главной премьеры года. Пользователи сети отметили мастерскую игру Дантеса и других актеров и увлекательный сюжет ленты.

