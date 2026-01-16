Видео
4 увлекательных украинских сериала на эти выходные

Дата публикации 16 января 2026 22:19
Украинские сериалы, которые можно посмотреть за выходные — 4 увлекательные истории
Главная героиня сериала "Бейся, сердце, бейся". Фото: кадр из видео

Если вы именно в поисках интересных сериалов, которые можно посмотреть за выходные, то эта подборка точно для вас. Эти увлекательные украинские ленты никого не оставят равнодушным.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Интересные украинские сериалы

"Круг заблуждения"

Успешный бизнесмен издевается над собственной женой. После очередной страшной ночи и сильных побоев Лина теряет сознание, а когда приходит в себя, находит тело мужа и нож в своих руках. Женщина попадает за решетку, где рожает ребенка. Через десять лет Лина пытается отыскать дочь и распутывает ужасные тайны, которые от нее скрывали годами.

 

"Бывшая"

Успешная 45-летняя тренер по гимнастике Регина узнает об измене мужа. Что еще более потрясающе, партнер решил начать отношения с ее воспитанницей. Теперь женщине придется пережить измену сразу двух близких людей. Сможет ли она простить это и начать жизнь заново?

"Обратное направление"

Это украинский драматический сериал об истории девушки Дарьи. После потери родителей она вынуждена бороться за свое место в жизни. Судьбу девушки меняет, знакомство с владельцем транспортной компании Романом. Они заключают брак через определенные неожиданные обстоятельства, однако эти отношения не наполнены любовью и чувствами.

 

"Бейся, сердце, бейся"

Хирург Вера тяжело переживает страшную потерю своего сына Даниила. Мальчик умер из-за кровоизлияния в мозг и женщина решает отдать его сердце шестилетней девушке Богдане, которая борется с болезнью. После этого женщина планирует покончить жизнь самоубийством, но ее планы меняет полномасштабное вторжение.

Напомним, ранее мы писали о том, когда выйдет украинский триллер "Все оттенки соблазна". Главную роль сыграет Владимир Дантес.

Также мы рассказывали о том, в кинотеатрах вышел новый украинский фильм. Честный отзыв на ленту "Испытательный срок".

сериал украинские фильмы подборка фильмы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
