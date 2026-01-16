Украинские сериалы, которые можно посмотреть за выходные — 4 увлекательные истории

4 увлекательных украинских сериала на эти выходные
Если вы именно в поисках интересных сериалов, которые можно посмотреть за выходные, то эта подборка точно для вас. Эти увлекательные украинские ленты никого не оставят равнодушным.
Интересные украинские сериалы
"Круг заблуждения"
Успешный бизнесмен издевается над собственной женой. После очередной страшной ночи и сильных побоев Лина теряет сознание, а когда приходит в себя, находит тело мужа и нож в своих руках. Женщина попадает за решетку, где рожает ребенка. Через десять лет Лина пытается отыскать дочь и распутывает ужасные тайны, которые от нее скрывали годами.
"Бывшая"
Успешная 45-летняя тренер по гимнастике Регина узнает об измене мужа. Что еще более потрясающе, партнер решил начать отношения с ее воспитанницей. Теперь женщине придется пережить измену сразу двух близких людей. Сможет ли она простить это и начать жизнь заново?
"Обратное направление"
Это украинский драматический сериал об истории девушки Дарьи. После потери родителей она вынуждена бороться за свое место в жизни. Судьбу девушки меняет, знакомство с владельцем транспортной компании Романом. Они заключают брак через определенные неожиданные обстоятельства, однако эти отношения не наполнены любовью и чувствами.
"Бейся, сердце, бейся"
Хирург Вера тяжело переживает страшную потерю своего сына Даниила. Мальчик умер из-за кровоизлияния в мозг и женщина решает отдать его сердце шестилетней девушке Богдане, которая борется с болезнью. После этого женщина планирует покончить жизнь самоубийством, но ее планы меняет полномасштабное вторжение.
