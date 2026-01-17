Кращі детективні мінісеріали — захопливі історії на один вечір

Головна героїня серіалу "Затишок". Фото: кадр з відео

Серед сотень детективних серіалів є кілька стрічок, що заслуговують уваги найбільше. Вони точно здивують фіналом та покажуть, що зрештою все не так, як ви припускали.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Які мінісеріали варто подивитися

"Рів'єра" (2017)

Наречений головної героїні Джорджини, мільярдер Костянтин, гине через вибух на яхті. Після жорстокого убивства жінка змушена взяти все у свої руки. Вона розкриває таємниці мертвого коханого та розуміє, як насправді він заробив такі статки. Розслідуючи смерть Костянтина, Джорджина занурюється у світ злочинів, інтриг та брехні.

"Шуґар" (2024)

Приватний детектив Джон Шугар розслідує зникнення внучки відомого голлівудського продюсера Джонатана Сігела. Справа виявляється значно складнішою та заплутанішою, ніж здавалося спочатку. Поволі розкриваються таємниці сім'ї Сігелів, які ніколи не мали б бути оприлюдненими. На шляху до розкриття злочину Джон змушений долати нескінченні перешкоди.

"Рубікон" (2010)

Головний герой Вілл Треверс мимоволі опиняється у центрі масштабної змови. Аналітик випадково виявляє існування таємного товариства. Організація керує світовими політичними та економічними подіями, війнами та змовами. Це перевертає світогляд Треверса та змушує його поглянути на все, що відбувається навколо, по-іншому.

"Затишок" (2025)

В одному з районів Данії загадково зникає молода хатня робітниця. Рубі залишає у своїй кімнаті всі цінні речі та документи. Її роботодавці не переймаються тим, що жінка зникла. Це викликає занепокоєння та підозри у сусідки Сесілії. Жінка рішуче налаштована розпочати власне розслідування, однак вона навіть не уявляє, яку шокуючу правду їй доведеться розкрити.

