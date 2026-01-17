Лучшие детективные мини-сериалы — увлекательные истории на один вечер

Главная героиня сериала "Уют". Фото: кадр из видео

Среди сотен детективных сериалов есть несколько лент, заслуживающих внимания больше всего. Они точно удивят финалом и покажут, что в конце концов все не так, как вы предполагали.

"Ривьера" (2017)

Жених главной героини Джорджины, миллиардер Константин, погибает из-за взрыва на яхте. После жестокого убийства женщина вынуждена взять все в свои руки. Она раскрывает тайны мертвого возлюбленного и понимает, как на самом деле он заработал такое состояние. Расследуя смерть Константина, Джорджина погружается в мир преступлений, интриг и лжи.

"Шугар" (2024)

Частный детектив Джон Шугар расследует исчезновение внучки известного голливудского продюсера Джонатана Сигела. Дело оказывается значительно сложнее и запутаннее, чем казалось сначала. Медленно раскрываются тайны семьи Сигелов, которые никогда не должны были бы быть обнародованными. На пути к раскрытию преступления Джон вынужден преодолевать бесконечные препятствия.

"Рубикон" (2010)

Главный герой Уилл Трэверс невольно оказывается в центре масштабного заговора. Аналитик случайно обнаруживает существование тайного общества. Организация руководит мировыми политическими и экономическими событиями, войнами и заговорами. Это переворачивает мировоззрение Треверса и заставляет его взглянуть на все, что происходит вокруг, по-другому.

"Уют" (2025)

В одном из районов Дании загадочно исчезает молодая домработница. Руби оставляет в своей комнате все ценные вещи и документы. Ее работодатели не обеспокоены тем, что женщина исчезла. Это вызывает беспокойство и подозрения у соседки Сесилии. Женщина решительно настроена начать собственное расследование, однако она даже не представляет, какую шокирующую правду ей придется раскрыть.

