Самые ожидаемые сериалы 2026 — 3 новинки, о которых говорят все

Культовые сериалы возвращаются. В 2026 году состоится несколько громких премьер, которых ждут все.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Самые ожидаемые сериалы 2026 года

"Бриджертоны" (четвертый сезон)

Это одна из самых ожидаемых премьер 2026 года на Netflix. Сериал рассказывает о семье Бриджертонов. В четвертом сезоне покажут историю любви Бенедикта, который был ярым холостяком. Он неожиданно для себя теряет голову от девушки, которая в итоге оказывается не той, кем себя представляла. Теперь мужчине придется сделать сложнейший выбор: соответствовать ожиданиям общества и не подвести семью, или же стать счастливыми с любимой девушкой, независимо от ее происхождения. Первая часть четвертого сезона сериала выйдет уже 29 января, вторая — 26 февраля.

"Люпен" (четвертый сезон)

Культовый детективный сериал от Netflix получит продолжение. Главную роль Ассана Диопа снова сыграет французский актер Омар Си. В центре сюжета — история вора, вдохновляющегося литературным персонажем Арсеном Люпеном. Параллельно он стремится отомстить за отца, которого несправедливо обвинили в преступлении, и воспитывает сына. Пока точную дату выхода сериала не объявили, однако премьера запланирована на осень 2026 года.

"Властелин колец: перстни власти" (третий сезон)

Это еще одна из самых ожидаемых премьер 2026 года. События третьего сезона будут разворачиваться в разгар войны эльфов и Саурона, который будет пытаться создать Единое Кольцо, чтобы покорить Средиземье. Хотя и основные локации останутся неизменными, зрителей будет ждать определенный скачок во времени. Дату премьеры нового сезона еще не объявили, однако ожидается, что фанаты смогут увидеть продолжение истории в августе 2026 года.

