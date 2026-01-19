Видео
Україна
Видео

3 самых ожидаемых сериала, которые должны выйти в 2026 году

Дата публикации 19 января 2026 14:34
Самые ожидаемые сериалы 2026 — 3 новинки, о которых говорят все
Героиня сериала "Бриджертоны". Фото: кадр из видео

Культовые сериалы возвращаются. В 2026 году состоится несколько громких премьер, которых ждут все.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Самые ожидаемые сериалы 2026 года

"Бриджертоны" (четвертый сезон)

Это одна из самых ожидаемых премьер 2026 года на Netflix. Сериал рассказывает о семье Бриджертонов. В четвертом сезоне покажут историю любви Бенедикта, который был ярым холостяком. Он неожиданно для себя теряет голову от девушки, которая в итоге оказывается не той, кем себя представляла. Теперь мужчине придется сделать сложнейший выбор: соответствовать ожиданиям общества и не подвести семью, или же стать счастливыми с любимой девушкой, независимо от ее происхождения. Первая часть четвертого сезона сериала выйдет уже 29 января, вторая — 26 февраля.

"Люпен" (четвертый сезон)

Культовый детективный сериал от Netflix получит продолжение. Главную роль Ассана Диопа снова сыграет французский актер Омар Си. В центре сюжета — история вора, вдохновляющегося литературным персонажем Арсеном Люпеном. Параллельно он стремится отомстить за отца, которого несправедливо обвинили в преступлении, и воспитывает сына. Пока точную дату выхода сериала не объявили, однако премьера запланирована на осень 2026 года.

"Властелин колец: перстни власти" (третий сезон)

Это еще одна из самых ожидаемых премьер 2026 года. События третьего сезона будут разворачиваться в разгар войны эльфов и Саурона, который будет пытаться создать Единое Кольцо, чтобы покорить Средиземье. Хотя и основные локации останутся неизменными, зрителей будет ждать определенный скачок во времени. Дату премьеры нового сезона еще не объявили, однако ожидается, что фанаты смогут увидеть продолжение истории в августе 2026 года.

сериал Премьера подборка 2026 год фильмы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
