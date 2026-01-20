Видео
Україна
Видео

Главная Кино Точно не разгадаете финал — 5 увлекательных детективных сериалов

Точно не разгадаете финал — 5 увлекательных детективных сериалов

Дата публикации 20 января 2026 12:00
Детективные сериалы с неожиданным финалом — 5 лент для фанатов загадок
Главная героиня сериала "Предшественница". Фото: кадр из видео

Детективные сериалы — лучший выбор для тех, кто обожает загадки, расследования и тайны. Есть несколько лент, которые поразят неожиданным финалом и до последнего будут держать в напряжении.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Лучшие детективные сериалы

"Убийство в маленьком городке" (2024)

Полицейский Карл Альберг решает переехать в тихий прибрежный городок. Он надеется обрести здесь покой, однако неожиданно сталкивается с ужасными преступлениями. На побережье находят тела мертвых людей и Карл берется за расследование этих убийств.

"Предшественница" (2021)

Главная героиня Джейн находит дом для аренды, который является настоящим воплощением ее мечты. Девушка переезжает в новый дом, однако впоследствии узнает, что здесь была убита другая женщина. Удивительно то, что она очень напоминает саму Джейн.

"Бывшая жена" (2022)

Главная героиня Таша воспитывает дочь вместе с любимым мужем. Однако спокойную жизнь пары портит бывшая жена Джека. Она постоянно вмешивается в дела семьи и вызывает чувство паранойи у Таши. В конце концов начинают раскрываться манипуляции и тайные секреты прошлого.

"Кликбейт" (2021)

Главный герой Ник Брюэр внезапно исчезает. Он был хорошим семьянином и жил обычной жизнью. Вскоре в сети появляется видео с Ником. Мужчина сильно избит, а в руках держит табличку с надписью "Я обижаю женщин. За 5 миллионов просмотров я умру".

"Все ее вина" (2025)

Марисса приезжает забрать сына с детской вечеринки, однако узнает, что его там никогда не было. Женщина начинает искать ребенка, медленно разоблачая тайны, ложь и скрытые старые обиды.

Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
