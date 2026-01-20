Детективные сериалы с неожиданным финалом — 5 лент для фанатов загадок

Точно не разгадаете финал — 5 увлекательных детективных сериалов
Детективные сериалы — лучший выбор для тех, кто обожает загадки, расследования и тайны. Есть несколько лент, которые поразят неожиданным финалом и до последнего будут держать в напряжении.
Лучшие детективные сериалы
"Убийство в маленьком городке" (2024)
Полицейский Карл Альберг решает переехать в тихий прибрежный городок. Он надеется обрести здесь покой, однако неожиданно сталкивается с ужасными преступлениями. На побережье находят тела мертвых людей и Карл берется за расследование этих убийств.
"Предшественница" (2021)
Главная героиня Джейн находит дом для аренды, который является настоящим воплощением ее мечты. Девушка переезжает в новый дом, однако впоследствии узнает, что здесь была убита другая женщина. Удивительно то, что она очень напоминает саму Джейн.
"Бывшая жена" (2022)
Главная героиня Таша воспитывает дочь вместе с любимым мужем. Однако спокойную жизнь пары портит бывшая жена Джека. Она постоянно вмешивается в дела семьи и вызывает чувство паранойи у Таши. В конце концов начинают раскрываться манипуляции и тайные секреты прошлого.
"Кликбейт" (2021)
Главный герой Ник Брюэр внезапно исчезает. Он был хорошим семьянином и жил обычной жизнью. Вскоре в сети появляется видео с Ником. Мужчина сильно избит, а в руках держит табличку с надписью "Я обижаю женщин. За 5 миллионов просмотров я умру".
"Все ее вина" (2025)
Марисса приезжает забрать сына с детской вечеринки, однако узнает, что его там никогда не было. Женщина начинает искать ребенка, медленно разоблачая тайны, ложь и скрытые старые обиды.
