Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино 5 захватывающих фильмов, снятых в одной локации

5 захватывающих фильмов, снятых в одной локации

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 10:03
Известные фильмы, которые сняли на одной локации — 5 увлекательных лент
Герой фильма "Тело, тело, тело". Фото: кадр из видео

Кажется, что чем больше локаций задействовали во время съемок фильма, тем ярче будет результат. На самом деле это не всегда так. Есть несколько шедевров, снятых на одной единственной локации.

Об этом пишет "Новий канал".

Реклама
Читайте также:

Какие фильмы снимали только в одном месте

"Ловушка" (2017)

Сюжет фильма разворачивается в одном доме. В поместье родителей приезжает Роуз со своим парнем Крисом. Она хочет познакомить близких с афроамериканцем, в которого влюбилась, однако его здесь подстерегает настоящая опасность.

"Мать" (2017)

Супружеская пара находит покой в отдаленном доме, однако вскоре к нему начинают прибывать странные и наглые незнакомцы. Эти люди разрушают мир влюбленной пары.

"Тело, тело, тело" (2022)

Компания молодых людей отправляется в загородный особняк своего богатого друга, где они решают сыграть в игру. Однако веселая вечеринка превращается в настоящий ужас. Тайный убийца начинает охотиться на друзей.

"Поезд в Пусан" (2016)

В Южной Корее вспыхивает страшный вирус. Из-за него люди превращаются в зомби. Пассажиры рейсового поезда оказываются запертыми в ловушке с теми, кто заразился вирусом.

"Сквозь снег" (2013)

Из-за неудачного эксперимента по изменению климата Земля едва не была уничтожена. Единственное место, где живут люди, — поезд. Он непрерывно курсирует по планете. В первых вагонах живет элита, а в последних — простые люди. Из-за этого возникают конфликты и главный герой решает положить конец несправедливости.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фильмы и сериалы сделают вечер интереснее. Это лучшие варианты для просмотра дома.

Также мы рассказывали о том, какие два украинских сериала покорили зрителей. Они совсем новые.

кино съемки интересные факты фильмы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации