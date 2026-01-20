Известные фильмы, которые сняли на одной локации — 5 увлекательных лент

Герой фильма "Тело, тело, тело". Фото: кадр из видео

Кажется, что чем больше локаций задействовали во время съемок фильма, тем ярче будет результат. На самом деле это не всегда так. Есть несколько шедевров, снятых на одной единственной локации.

Об этом пишет "Новий канал".

Реклама

Читайте также:

Какие фильмы снимали только в одном месте

"Ловушка" (2017)

Сюжет фильма разворачивается в одном доме. В поместье родителей приезжает Роуз со своим парнем Крисом. Она хочет познакомить близких с афроамериканцем, в которого влюбилась, однако его здесь подстерегает настоящая опасность.

"Мать" (2017)

Супружеская пара находит покой в отдаленном доме, однако вскоре к нему начинают прибывать странные и наглые незнакомцы. Эти люди разрушают мир влюбленной пары.

"Тело, тело, тело" (2022)

Компания молодых людей отправляется в загородный особняк своего богатого друга, где они решают сыграть в игру. Однако веселая вечеринка превращается в настоящий ужас. Тайный убийца начинает охотиться на друзей.

"Поезд в Пусан" (2016)

В Южной Корее вспыхивает страшный вирус. Из-за него люди превращаются в зомби. Пассажиры рейсового поезда оказываются запертыми в ловушке с теми, кто заразился вирусом.

"Сквозь снег" (2013)

Из-за неудачного эксперимента по изменению климата Земля едва не была уничтожена. Единственное место, где живут люди, — поезд. Он непрерывно курсирует по планете. В первых вагонах живет элита, а в последних — простые люди. Из-за этого возникают конфликты и главный герой решает положить конец несправедливости.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фильмы и сериалы сделают вечер интереснее. Это лучшие варианты для просмотра дома.

Также мы рассказывали о том, какие два украинских сериала покорили зрителей. Они совсем новые.