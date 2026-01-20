Відомі фільми, які зняли на одній локації — 5 захопливих стрічок

Герой фільму "Тіло, тіло, тіло". Фото: кадр з відео

Здається, що чим більше локацій задіяли під час зйомок фільму, тим яскравішим буде результат. Насправді це не завжди так. Є кілька шедеврів, що зняли на одній єдиній локації.

Які фільми знімали лише в одному місці

"Пастка" (2017)

Сюжет фільму розгортається в одному будинку. У маєток батьків приїжджає Роуз зі своїм хлопцем Крісом. Вона хоче познайомити близьких з афроамериканцем, в якого закохалася, однак на нього тут чатує справжня небезпека.

"Мати" (2017)

Подружня пара знаходить спокій у віддаленому будинку, однак невдовзі до нього починають прибувати дивні та нахабні незнайомці. Ці люди руйнують світ закоханої пари.

"Тіло, тіло, тіло" (2022)

Компанія молодих людей вирушає у заміський маєток свого багатого друга, де вони вирішують зіграти у гру. Однак весела вечірка перетворюється на справжній жах. Таємний убивця починає полювати на друзів.

"Потяг до пусана" (2016)

В Південній Кореї спалахує страшний вірус. Через нього люди перетворюються на зомбі. Пасажири рейсового потягу опиняються замкненими у пастці із тими, хто заразився вірусом.

"Крізь сніг" (2013)

Через невдалий експеримент зі зміни клімату Земля ледь не була знищена. Єдине місце, де живуть люди, — потяг. Він безперервно курсує по планеті. В перших вагонах живе еліта, а в останніх — прості люди. Через це виникають конфлікти й головний герой вирішує покласти край несправедливості.

