Україна
2 нові українські серіали, від яких глядачі у захваті

2 нові українські серіали, від яких глядачі у захваті

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 19:03
Українські серіали, які вразили глядачів — 2 найбільш обговорювані новинки
Героїня українського серіалу "Тиха Нава". Фото: кадр з відео

Український кінематограф продовжує радувати глядачів. Вийшли два нові серіали, що стали найбільш обговорюваними та популярними на початку 2026 року.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Два кращі українські серіали

"Тиха Нава"

Події серіалу розгортаються у містечку Тиха Нава. Головні герої — молодий юрист Адам Юшкевич та його наречена Інна. Хлопець та дівчина приїздять на відпочинок, але все завершується трагедією. Після сварки Інна вирушає на пошуки Адама і стає жертвою насильства. Під підозру потрапляє сам хлопець, однак він не згоден просто миритися з несправедливістю. Адам вирішує знайти справжнього злочинця.

Під час розслідування несподівано стається ще один випадок насильства та вбивства. Молодий юрист залишається сам на сам проти системи, замовчування та страху.

"Ховаючи колишню"

Цей український серіал підкорив глядачів несподіваним сюжетом. На похороні військової зустрічаються четверо незнайомців. Вони абсолютно різні, але їх об'єднує величезний секрет — усі вони одночасно були у стосунках з однією жінкою. Аби зрозуміти, чому кохана так вчинила з ними та для чого вирішила їх звести, чоловіки починають більше дізнаватися одне про одного. Фінал історії вражає.

Це теплий, іронічний, глибокий та зворушливий серіал, що сподобається любителям щемких історій. В ньому переплелися любов, дружба та гумор.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли вийде український фільм "Всі відтінки спокуси". Головну роль у стрічці зіграв Володимир Дантес.

Також ми розповідали про те, чи варто подивитися фільм "Випробовувальний термін". Він вже вийшов у кіно.

Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
