Дата публикации 19 января 2026 19:03
Украинские сериалы, которые поразили зрителей — 2 самые обсуждаемые новинки
Героиня украинского сериала "Тихая Нава". Фото: кадр из видео

Украинский кинематограф продолжает радовать зрителей. Вышли два новых сериала, которые стали самыми обсуждаемыми и популярными в начале 2026 года.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Два лучших украинских сериала

"Тиха Нава"

События сериала разворачиваются в городке Тихая Нава. Главные герои — молодой юрист Адам Юшкевич и его невеста Инна. Парень и девушка приезжают на отдых, но все завершается трагедией. После ссоры Инна отправляется на поиски Адама и становится жертвой насилия. Под подозрение попадает сам парень, однако он не согласен просто мириться с несправедливостью. Адам решает найти настоящего преступника.

Во время расследования неожиданно происходит еще один случай насилия и убийства. Молодой юрист остается один на один против системы, замалчивания и страха.

"Ховаючи колишню"

Этот украинский сериал покорил зрителей неожиданным сюжетом. На похоронах военной встречаются четверо незнакомцев. Они совершенно разные, но их объединяет огромный секрет — все они одновременно были в отношениях с одной женщиной. Чтобы понять, почему любимая так поступила с ними и для чего решила их свести, мужчины начинают больше узнавать друг о друге. Финал истории поражает.

Это теплый, ироничный, глубокий и трогательный сериал, который понравится любителям щемящих историй. В нем переплелись любовь, дружба и юмор.

