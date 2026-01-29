Видео
2 культовых экранизации 2026 года, что поразят всех фанатов кино

2 культовых экранизации 2026 года, что поразят всех фанатов кино

Дата публикации 29 января 2026 10:02
2 культовые экранизации 2026 — истории, что не оставят равнодушными зрителей
Героиня из фильма "Верити". Фото: кадр из видео

Романы Коллин Гувер ценят не за замысловатые сюжеты, а за эмоцию. За прямоту — иногда даже неудобную, без прикрас и желания всем понравиться. Именно поэтому новости о сразу двух экранизациях ее книг вызвали такой резонанс: читатели хотят увидеть, удастся ли кино сохранить эту честность.

Новини.LIVE расскажет все, что нам известно о новых фильмах.

Читайте также:

Экранизации по романам Коллин Гувер, которые ожидают все

Больше всего ожиданий конечно вокруг "Верити". Это история, которая медленно, но уверенно затягивает в тревожную атмосферу. Писательница Ловен соглашается дописать серию романов по Верити Кроуфорд — звезде литературного мира, которая после аварии потеряла возможность работать. Для этого Ловен переезжает в дом семьи Кроуфордов и находит рукопись, которая никогда не должна была быть прочитана.

То, что кажется исповедью, быстро превращается в ловушку. Это заставит все время главную героиню сомневаться — кто в доме жертва, а кто манипулятор. В фильме этот эффект должны усилить актеры: Энн Хэтэуэй, Джош Гартнетт и Дакота Джонсон. По предварительной информации, премьера "Верити" запланирована на 2 октября 2026 года. Официального трейлера еще нет, но фанаты уже активно обсуждают появляющиеся в сети ИИ-версии и спорят, стоило ли вообще браться за эту историю.

Совсем другое настроение у фильма "Воспоминания о нем". Здесь нет триллерного напряжения, зато есть тихая, болезненная попытка начать жизнь заново. Кенна Рован выходит из тюрьмы и хочет вернуть дочь, которую у нее забрали. Но мир не спешит давать ей вторые шансы и каждый шаг дается непросто.

Это история не об идеальном материнстве, а о вине, сопровождающей главную героиню и любви, которая остается, даже когда уже кажется, что ее не должно быть. Фильм выйдет в украинский прокат 12 марта 2026 года, а мировая премьера запланирована на 13 марта.

Ранее мы писали о том, какая экранизация от Netflix превзошла все ожидания. Фанаты готовы пересматривать этот фильм не один раз.

Также мы сообщали, какие сериалы по мотивам известных книг стоит посмотреть.

Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
