Главная Кино Лучший фильм по книге — непревзойденная экранизация от Netflix

Лучший фильм по книге — непревзойденная экранизация от Netflix

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 09:57
Непревзойденный фильм по книге — хоррор от Netflix, после которого не уснуть
Главная героиня фильма "Птичий короб". Фото: кадр из видео

Одна из лучших экранизаций — фильм "Птичий короб" не теряет актуальности годами. Эта лента от Netflix полюбилась любителям увлекательных хорроров.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Чем интересен фильм "Птичий короб"

"Птичий короб" — это постапокалиптический хоррор, главную роль в котором исполнила Сандра Баллок. Кинолента сразу после выхода стала настоящим бестселлером. Только за первую неделю ее посмотрели около 45 миллионов человек.

В центре сюжета — семья Мэлори Хейз, которая спасается от неизвестных существ. Они сводят людей с ума и заставляют их убивать самих себя. В новом мире удается выжить только тем, кто не смотрит на ужасные создания.

Главной героине Мелоре удается спастись. Она вместе с двумя детьми вслепую отправляется в путешествие по реке, пытаясь попасть в безопасное место. По дороге к спасению их ждет серьезная опасность.

Хотя и созданий за весь фильм ни разу не показано, одно лишь их присутствие вызывает большой страх. Кинокритики назвали "Птичий короб" гениальным из-за этого, ведь ничто так не пугает человека, как его собственные фантазии и представления.

кино Netflix книга фильмы ужасов экранизация
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
