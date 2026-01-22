Видео
Главная Кино Фильмы о криптовалюте — 3 ленты, которые будут полезными

Фильмы о криптовалюте — 3 ленты, которые будут полезными

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 14:36
3 лучших документальных фильма о криптовалюте, которые стоит посмотреть
Биткоин. Фото: Freepik

Криптовалюта уже давно перестала быть чем-то загадочным или необычным. Все больше людей интересуются таким видом активов. Об электронных деньгах сняли несколько документальных фильмов, которые стоит посмотреть тем, кто этим интересуется.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Лучшие фильмы о криптовалюте

"Не доверяй никому: Охота на криптокороля" (2022)

Этот документальный фильм от Netflix снят на основе истории реальной криптобиржи Quadriga. Ее молодой основатель неожиданно умирает. Инвесторы, потерявшие из-за этого деньги, стремятся выяснить обстоятельства смерти фаундера и вернуть свои пропавшие 250 миллионов долларов.

"Волшебные деньги: Революция биткоина" (2017)

Этот документальный фильм исследует мир криптовалют и потенциал биткоина. Эксперты рассказывают об основных характеристиках криптовалюты и объясняют, что отличает ее от других форм денег. Эта лента изменит традиционные финансовые представления и может стать счастливым билетом в мир электронных денег.

"Цифровые деньги: Тайна биткоина" (2024)

Главный герой фильма пытается выяснить, кто же такой Сатоши Накамото, анонимный создатель биткоина. Он проверяет различные версии, цифровые следы и собирает воедино все, что ему известно. Каждый шаг приближает его к раскрытию правды, но одновременно подбрасывает новые загадки. Этот фильм изменит представление о криптовалюте и экономике. Он поднимает извечный вопрос о том, кто же получит наибольший контроль, если криптовалюта станет основой финансовой системы.

Напомним, ранее мы писали о том, какой боевик стоит посмотреть. Это новый фильм, вышедший в 2026 году.

Также мы рассказывали о том, какие сериалы 2025 года от Netflix стали популярными. Они поразили зрителей сюжетом.

Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
