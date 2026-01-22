Видео
Україна
Видео

Премьеры уже 22 января — в кино выходят два украинских фильма

Премьеры уже 22 января — в кино выходят два украинских фильма

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 08:51
2 украинских фильма выходят в кино 22 января — долгожданные премьеры
Главные герои фильма "Ну мам". Фото: кадр из видео

В День соборности, 22 января, в кинотеатрах выйдут две новые украинские ленты. "Вечник" и "Ну мам" — новинки, премьеры которых ждали все.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Чем интересен фильм "Вестник"

Эта украинская драма рассказывает о жизни карпатского мольфара Андрея Ворона. Лента снята по мотивам книги Мирослава Дочинца. Писатель был лично знаком с мольфаром, который стал долгожителем и прожил 104 года.

Ворон собственными глазами видел события, которые меняли украинскую нацию. Он прошел путь от ученика и целителя до воина Карпатской Украины, был заключен в Сибири и вернулся в родное село, где впоследствии стал мольфаром. Это не просто фильм, а целое путешествие через войну, плен, поиск смысла жизни, любовь и страдания. Это исповедь души, которая пережила ужасные потери и трагедии, но сохранила в сердце добро и свет.

Почему стоит посмотреть фильм "Ну мам"

"Ну мам" — это семейная лирическая комедия. В ленте переплетаются несколько историй и показаны различные типы отношений между матерями и детьми: от детства до взрослой жизни.

Создатели фильма отмечали, что он рассказывает о тех моментах, когда мы говорим "Мам, ну не начинай", но она все равно продолжает разговор, о вечных вопросах "Ты оделась?" или "Что ты сегодня ела?". Эта лента теплая и трогательная. Она показывает, как важны семейные ценности, принятие и любовь.

кинотеатры Премьера украинские фильмы подборка фильмы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
