2 украинских фильма выходят в кино 22 января — долгожданные премьеры

Главные герои фильма "Ну мам". Фото: кадр из видео

В День соборности, 22 января, в кинотеатрах выйдут две новые украинские ленты. "Вечник" и "Ну мам" — новинки, премьеры которых ждали все.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Чем интересен фильм "Вестник"

Эта украинская драма рассказывает о жизни карпатского мольфара Андрея Ворона. Лента снята по мотивам книги Мирослава Дочинца. Писатель был лично знаком с мольфаром, который стал долгожителем и прожил 104 года.

Ворон собственными глазами видел события, которые меняли украинскую нацию. Он прошел путь от ученика и целителя до воина Карпатской Украины, был заключен в Сибири и вернулся в родное село, где впоследствии стал мольфаром. Это не просто фильм, а целое путешествие через войну, плен, поиск смысла жизни, любовь и страдания. Это исповедь души, которая пережила ужасные потери и трагедии, но сохранила в сердце добро и свет.

Почему стоит посмотреть фильм "Ну мам"

"Ну мам" — это семейная лирическая комедия. В ленте переплетаются несколько историй и показаны различные типы отношений между матерями и детьми: от детства до взрослой жизни.

Создатели фильма отмечали, что он рассказывает о тех моментах, когда мы говорим "Мам, ну не начинай", но она все равно продолжает разговор, о вечных вопросах "Ты оделась?" или "Что ты сегодня ела?". Эта лента теплая и трогательная. Она показывает, как важны семейные ценности, принятие и любовь.

Напомним, ранее мы писали о том, лучшие украинские сериалы. Игра актеров в этих лентах впечатляет.

Также мы рассказывали о том, когда выйдет фильм "Все оттенки соблазна". Главную роль в нем сыграет Владимир Дантес.