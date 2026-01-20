Видео
3 шикарных украинских сериала, в которых впечатляет игра актеров

3 шикарных украинских сериала, в которых впечатляет игра актеров

Дата публикации 20 января 2026 19:05
Лучшие украинские сериалы — 3 ленты с бесподобной игрой актеров
Героиня сериала "Первые ласточки". Фото: кадр из видео

Украинские сериалы уже давно начали выходить на новый уровень. Они поражают актерской игрой, картинкой и сюжетными поворотами. Есть три лучшие отечественные ленты, которые стоит посмотреть всем.

Новини.LIVE рассказывают о них подробнее.

Читайте также:

Какие украинские сериалы стоит посмотреть

"Поймать Кайдаша"

Этот сериал — адаптация легендарной повести Ивана Нечуя-Левицкого к современным реалиям. В центре сюжета — история обычной украинской семьи. Кайдаши живут в селе Семигоры и заняты постоянными делами. Каждый в семье имеет свои ценности, проблемы и видение этого мира. Когда в семью приходят невестки, жизнь Кайдашей становится еще более невыносимой. Этот украинский сериал стал одним из самых любимых из-за искренности и качественной игры актеров.

"И будут люди"

Это экранизация одноименного романа Анатолия Димарова. События происходят в первой половине ХХ века в обычном украинском селе. Главные герои переживают свои личные драмы и еще не знают, что ждет их впереди: Первая мировая война, революция, приход советской власти и Голодомор.

"Первые ласточки"

Одного из учеников городской школы находят мертвым. Следователь Ольга Макарова берется за дело, чтобы выяснить, мог ли подросток покончить жизнь самоубийством. Она раскрывает скрытые тайны родителей, детей и учителей школы. Этот сериал поразил зрителей откровенностью. Он поднимает проблемы буллинга, одиночества детей, опасных суицидальных онлайн-игр и зависимостей.

Напомним, ранее мы писали о том, какие украинские фильмы стоит посмотреть в 2026 году. Эти новинки обещают быть невероятными.

Также мы рассказывали о том, какие украинские ленты сейчас набирают популярность. На Netflix их смотрят все больше зрителей.

сериал актеры "Поймать Кайдаша" украинские фильмы подборка
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
