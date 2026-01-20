Кращі українські серіали — 3 стрічки з незрівнянною грою акторів

Героїня серіалу "Перші ластівки". Фото: кадр з відео

Українські серіали вже давно почали виходити на новий рівень. Вони вражають акторською грою, картинкою та сюжетними поворотами. Є три кращі вітчизняні стрічки, які варто подивитися усім.

Новини.LIVE розповідають про них детальніше.

Які українські серіали варто подивитися

"Спіймати Кайдаша"

Цей серіал — адаптація легендарної повісті Івана Нечуя-Левицького до сучасних реалій. В центрі сюжету — історія звичайної української сім'ї. Кайдаші живуть в селі Семигори та заклопотані постійними справами. Кожен в родині має свої цінності, проблеми та бачення цього світу. Коли в сім'ю приходять невістки, життя Кайдашів стає ще більш нестерпним. Цей український серіал став одним з найулюбленіших через щирість та якісну гру акторів.

"І будуть люди"

Це екранізація однойменного роману Анатолія Дімарова. Події відбуваються в першій половини ХХ століття у звичайному українському селі. Головні герої переживають свої особисті драми і ще не знають, що чекає на них попереду: Перша світова війна, революція, прихід радянської влади та Голодомор.

"Перші ластівки"

Одного з учнів міської школи знаходять мертвим. Слідча Ольга Макарова береться за справу, аби з'ясувати, чи міг підліток покінчити життя самогубством. Вона розкриває приховані таємниці батьків, дітей та учителів школи. Цей серіал вразив глядачів відвертістю. Він порушує проблеми булінгу, самотності дітей, небезпечних суїцидальних онлайн-ігор та залежностей.

