Україна
Прем'єри вже 22 січня — в кіно виходять два українські фільми

Прем'єри вже 22 січня — в кіно виходять два українські фільми

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 08:51
2 українські фільми виходять у кіно 22 січня — довгоочікувані прем’єри
Головні герої фільму "Ну мам". Фото: кадр з відео

У День соборності, 22 січня, в кінотеатрах вийдуть дві нові українські стрічки. "Вічник" та "Ну мам" — новинки, на прем'єри яких чекали усі.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Чим цікавий фільм "Вічник"

Ця українська драма розповідає про життя карпатського мольфара Андрія Ворона. Стрічка знята за мотивами книги Мирослава Дочинця. Письменник був особисто знайомий з мольфаром, який став довгожителем та прожив 104 роки.

Ворон на власні очі бачив події, що змінювали українську націю. Він пройшов шлях від учня й цілителя до воїна Карпатської України, був ув'язнений у Сибірі та повернувся у рідне село, де згодом став мольфаром. Це не просто фільм, а ціла подорож через війну, полон, пошук сенсу життя, кохання та страждання. Це сповідь душі, яка пережила жахливі втрати та трагедії, але зберегла у серці добро та світло.

Чому варто подивитися фільм "Ну мам"

"Ну мам" — це сімейна лірична комедія. У стрічці переплітаються кілька історій та показано різні типи стосунків між матерями і дітьми: від дитинства до дорослого життя.

Творці фільму зазначали, що він розповідає про ті моменти, коли ми говоримо "Мам, ну не починай", але вона все одно продовжує розмову, про вічні запитання "Ти одягнулася?" чи "Що ти сьогодні їла?". Ця стрічка тепла та зворушлива. Вона показує, як важливі сімейні цінності, прийняття та любов.

Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
