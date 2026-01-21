Лучший боевик 2026 года от Netflix — эффектная история на вечер

Герой фильма "Срыв". Фото: кадр из видео

На Netflix вышел новый боевик-триллер, набирающий бешеную популярность — "Срыв". Фильм создан на основе реальных событий.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Чем интересен фильм "Срыв"

Лидера отряда Управления по борьбе с наркотиками в Майами убивают неизвестные злоумышленники. Пока идет расследование, должность бывшей начальницы занимает лейтенант Дейн Думарс. Он получает анонимное сообщение о том, где находится тайник картеля с деньгами.

По указанному адресу полицейские действительно находят средства, однако сумма значительно превышает ту, о которой им сообщили — запасы многомиллионные. Коллеги, оказавшиеся в сложной ситуации, начинают обдумывать дальнейшие действия. Они подозревают Думарса в недобросовестности.

Параллельно с событиями, которые разворачиваются на месте тайника картеля, правоохранители начинают получать угрозы от анонимов. Копам дают 30 минут на то, чтобы убраться из дома. В противном случае погибнут все.

Главные роли в фильме сыграли Бен Аффлек и Мэтт Дэймон, что уже делает его хитом. К тому же фильм держит в напряжении с первых минут благодаря динамичному сюжету. Он понравится поклонникам экшена, который сочетает в себе элементы триллера и драмы.

