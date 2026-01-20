Подборка фильмов, от которых невозможно оторваться — 3 интересные рекомендации

Главный герой фильма "Скрытое лицо". Фото: кадр из видео

Некоторые фильмы захватывают с первой минуты и держат в напряжении до самого финала. От таких лент просто невозможно оторваться.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Фильмы, от которых сложно оторваться

"Скрытое лицо" (2024) — триллер, мелодрама

Невеста дирижера Сон Джина неожиданно едет в путешествие в Берлин. Девушка — ведущая виолончелистка и ей начинают искать замену. На прослушивание приходит бывшая однокурсница музыкантки. Сон находит с ней общий язык и даже начинает встречаться. Однако Миджа, которая влюбила в себя мужчину, имеет скрытую цель - отомстить и разоблачить ложь Сона.

"Логово монстра" (2018) — триллер, ужасы

Молодой Шон Фалько обеспечивает себя тем, что грабит дома. Однажды парень попадает в особняк одинокого богача Кейла Эрендрейха. Однако в доме он находит не богатства, а закованную в цепи девушку. Она умоляет Шона о спасении, однако он убегает, испугавшись за свою жизнь. Впоследствии парень идет в полицию и все им рассказывает, однако в доме Кейла не находят никаких следов девушки. Теперь Шон вынужден самостоятельно противостоять маньяку.

"В погоне за счастьем" (2006) — драма

Главный герой, Крис Гарнер, в одиночку воспитывает сына. Жена бросила его и ребенка и начала новую жизнь. Мужчина теряет квартиру и вынужден искать все варианты, чтобы только заработать средства на жизнь. В конце концов Крису удается не просто выжить, а стать миллионером. Однако сначала ему придется пройти сложный путь.

