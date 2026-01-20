Добірка фільмів, від яких неможливо відірватися — 3 цікаві рекомендації

Головний герой фільму "Приховане обличчя". Фото: кадр з відео

Деякі фільми захоплюють з першої хвилини і тримають в напрузі до самого фіналу. Від таких стрічок просто неможливо відірватися.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Фільми, від яких складно відірватися

"Приховане обличчя" (2024) — трилер, мелодрама

Наречена диригента Сон Джіна несподівано їде у подорож до Берліна. Дівчина — провідна віолончелістка і їй починають шукати заміну. На прослуховування приходить колишня однокурсниця музикантки. Сон знаходить з нею спільну мову та навіть починає зустрічатися. Однак Міджа, яка закохала у себе чоловіка, має приховану мету — помститися та викрити брехню Сона.

"Лігво монстра" (2018) — трилер, жахи

Молодий Шон Фалько забезпечує себе тим, що грабує будинки. Одного разу хлопець потрапляє в особняк самотнього багатія Кейла Ерендрейха. Однак у домі він знаходить не багатства, а заковану у ланцюги дівчину. Вона благає Шона про порятунок, однак він тікає, злякавшись за своє життя. Згодом хлопець йде в поліцію та все їм розповідає, однак в будинку Кейла не знаходять жодних слідів дівчини. Тепер Шон змушений самостійно протистояти маніякові.

"У гонитві за щастям" (2006) — драма

Головний герой, Кріс Гарнер, самотужки виховує сина. Дружина покинула його та дитину й почала нове життя. Чоловік втрачає квартиру та вимушений шукати всі варіанти, аби лише заробити кошти на прожиття. Зрештою Крісу вдається не просто вижити, а стати мільйонером. Однак спочатку йому доведеться пройти складний шлях.

Нагадаємо, раніше ми писали про затишні фільми та серіали на вечір. Вони допоможуть розслабитися.

Також ми розповідали про найбільш очікувані серіали. Вони мають вийти вже у 2026 році.