Україна
Хиты 2025 года — 5 самых популярных сериалов от Netflix

Хиты 2025 года — 5 самых популярных сериалов от Netflix

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 11:50
Интересные сериалы 2025 от Netflix — 5 историй с впечатляющим сюжетом
Главная героиня сериала "Стеклянный купол". Фото: кадр из видео

В 2025 году Netflix выпустил ряд интересных лент. Среди них есть пять сериалов, получивших наибольшую популярность. Они покорили зрителей интересным сюжетом и неожиданным финалом.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Лучшие сериалы от Netflix 2025 года

"Зверь во мне"

Писательница Агги Уиггс потеряла вдохновение и снова находится в поисках себя. Вдруг по соседству с ней поселяется харизматичный Найл Шелдон. Мужчина привлекает своей загадочностью, однако за этим скрываются страшные тайны.

"Стеклянный купол"

Криминолог Лейла когда-то сама пережила плен и теперь готова на все, лишь бы отыскать девушку, которая недавно исчезла. Для главной героини это дело перерастает в нечто большее, чем просто очередное преступление. Она пытается вернуть себе контроль над жизнью и понять собственное прошлое.

"Дом Гиннесов"

После смерти патриарха Бенджамина Гиннеса семья начинает настоящую борьбу за огромную пивоваренную империю. Каждый раскрывает свои самые темные стороны в соперничестве за наследство. Если вы любите "Острые козырьки", то этот сериал вам точно понравится.

"Проблемные"

Двое учеников пытаются сбежать из академии для трудных подростков. Полиция подозревает, что это место не такое, каким кажется, и начинает расследование. С помощью детей они раскрывают опасные секреты города Толл-Пайнс.

"Кассандра"

Дом, в который переезжает семья главных героев, долгое время стоял пустым. Оказывается, что это высокотехнологичное жилье со встроенным искусственным интеллектом по имени Кассандра. Однако из простой помощницы по дому она превращается в настоящую угрозу.

Напомним, ранее мы писали о том, какие популярные сериалы действительно стоит посмотреть. Они не зря собрали целую армию поклонников.

Также мы рассказывали о том, какие исторические сериалы достойны внимания. Эти две истории покорят любителей интриг, роскошных костюмов и любовных историй.

сериал Netflix детективные сериалы 2025 год подборка
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
