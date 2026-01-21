Відео
Хіти 2025 року — 5 найпопулярніших серіалів від Netflix

Дата публікації: 21 січня 2026 11:50
Цікаві серіали 2025 від Netflix — 5 історій з вражаючим сюжетом
Головна героїня серіалу "Скляний купол". Фото: кадр з відео

У 2025 році Netflix випустив низку цікавих стрічок. Серед них є п'ять серіалів, що здобули найбільшу популярність. Вони підкорили глядачів цікавим сюжетом та несподіваним фіналом.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Кращі серіали від Netflix 2025

"Звір у мені"

Письменниця Аггі Віггс втратила натхнення та знову перебуває в пошуках себе. Раптом по сусідству з нею оселяється харизматичний Найл Шелдон. Чоловік приваблює своєю загадковістю, однак за цим ховаються страшні таємниці.

"Скляний купол"

Кримінологиня Лейла колись сама пережила полон і тепер готова на все, аби лише відшукати дівчину, яка нещодавно зникла. Для головної героїні ця справа переростає у дещо більше, ніж просто черговий злочин. Вона намагається повернути собі контроль над життям та зрозуміти власне минуле.

"Дім Гіннесів"

Після смерті патріарха Бенджаміна Гіннеса родина починає справжню боротьбу за величезну пивоварну імперію. Кожен розкриває свої найтемніші сторони у суперництві за спадщину. Якщо ви любите "Гострі картузи", то цей серіал вам точно сподобається.

"Проблемні"

Двоє учнів намагаються втекти з академії для важких підлітків. Поліція підозрює, що це місце не таке, яким здається, і починає розслідування. За допомоги дітей вони розкривають небезпечні секрети міста Толл-Пайнс.

"Кассандра"

Будинок, у який переїжджає сім'я головних героїв, довгий час стояв пустим. Виявляється, що це високотехнологічне житло із вбудованим штучним інтелектом на ім'я Кассандра. Однак з простої помічниці по дому вона перетворюється на справжню загрозу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які популярні серіали справді варто подивитися. Вони не дарма зібрали цілу армію прихильників.

Також ми розповідали про те, які історичні серіали варті уваги. Ці дві історії підкорять любителів інтриг, розкішних костюмів та любовних історій.

серіал Netflix детективні серіали 2025 рік добірка
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
