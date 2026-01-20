Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно Інтриги та кохання — 2 історичні серіали, які варто уваги

Інтриги та кохання — 2 історичні серіали, які варто уваги

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 21:21
Історичні серіали, які варто побачити усім — 2 неймовірні історії
Головна героїня серіалу "Біла принцеса". Фото: кадр з відео

Історичні серіали останнім часом набирають все більшу популярність. Якщо вам подобається атмосфера "Бріджертонів" з шикарними сукнями та красивими балами, але хочеться серйознішого сюжету, зверніть увагу на серіали "Біла королева" та "Біла принцеса". Вони точно сподобаються любителям інтриг та любовних історій.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Чим цікавий серіал "Біла королева"

Стрічка вийшла у 2013 році. "Біла королева" — це 10 епізодів про боротьбу за владу та кохання. Єлизавета Вудвіль, Маргарита Бофорт і Анна Невілл абсолютно різні за характерами, однак їх поєднує бажання здобути значний вплив. Жага до влади відсуває все на другий план і жінки показують, на що здатні заради досягнення цілей. 

Кожна з них прагне отримати своє та плете цілу павутину інтриг у боротьбі за Корону. В цьому серіалі поєднано усе — любов, зрада, ненависть, дружба, влада та почуття. Неймовірна гра акторів та цікавий сюжет тримають у напрузі до самого фіналу.

"Біла принцеса" (2017)

Події серіалу розгортаються в XV столітті в Англії. Це продовження "Білої королеви", яке складається з восьми серій. Після війни Троянд наступає довгоочікуваний мир, який виявляється досить крихким. Для зміцнення дружби Єлизавета Йоркська повинна вийти заміж за нового короля, який відібрав владу у її дядька. Жінка виконує своє призначення та здається повністю відданою чоловікові, однак насправді вона прагне помститися за рідних.

"Біла принцеса" — серіал про кількох впливових жінок, які за допомогою інтриг вирішили долю країни. Їхня влада тиха, але могутня. Шикарні сукні, історії кохання та впливу — ця стрічка точно сподобається любителям історичного кіно.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які детективні серіали варто подивитися. Фінал точно здивує.

Також ми розповідали про те, які фільми були зняті в одній локації. Ці стрічки підкорили цікавим сюжетом.

серіал історія кохання добірка фільми
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації