Історичні серіали, які варто побачити усім — 2 неймовірні історії

Історичні серіали останнім часом набирають все більшу популярність. Якщо вам подобається атмосфера "Бріджертонів" з шикарними сукнями та красивими балами, але хочеться серйознішого сюжету, зверніть увагу на серіали "Біла королева" та "Біла принцеса". Вони точно сподобаються любителям інтриг та любовних історій.

Чим цікавий серіал "Біла королева"

Стрічка вийшла у 2013 році. "Біла королева" — це 10 епізодів про боротьбу за владу та кохання. Єлизавета Вудвіль, Маргарита Бофорт і Анна Невілл абсолютно різні за характерами, однак їх поєднує бажання здобути значний вплив. Жага до влади відсуває все на другий план і жінки показують, на що здатні заради досягнення цілей.

Кожна з них прагне отримати своє та плете цілу павутину інтриг у боротьбі за Корону. В цьому серіалі поєднано усе — любов, зрада, ненависть, дружба, влада та почуття. Неймовірна гра акторів та цікавий сюжет тримають у напрузі до самого фіналу.

"Біла принцеса" (2017)

Події серіалу розгортаються в XV столітті в Англії. Це продовження "Білої королеви", яке складається з восьми серій. Після війни Троянд наступає довгоочікуваний мир, який виявляється досить крихким. Для зміцнення дружби Єлизавета Йоркська повинна вийти заміж за нового короля, який відібрав владу у її дядька. Жінка виконує своє призначення та здається повністю відданою чоловікові, однак насправді вона прагне помститися за рідних.

"Біла принцеса" — серіал про кількох впливових жінок, які за допомогою інтриг вирішили долю країни. Їхня влада тиха, але могутня. Шикарні сукні, історії кохання та впливу — ця стрічка точно сподобається любителям історичного кіно.

